Как на бал. Школьная форма обошлась архангельским родителям более, чем в 10 000 рублей

ОНФ в преддверии нового учебного года инициировал мониторинг школьной формы с целью выявления случаев навязывания покупки школьной формы у конкретного поставщика, в том числе по завышенным ценам. Опрос проведен среди 21 тысячи родителей путем очного анкетирования и проведения онлайн мониторинга.
На вопрос: «Какой должна быть школьная форма?» родители отвечают практически единодушно: «качественной и безопасной для здоровья», «функциональной и комфортной», «легкой в уходе», но при этом «доступной по цене». В целом, родители поддерживают введение единых требований к одежде. Помимо социальных преимуществ (где нет особого разделения по социальному статусу и достатку), форма дисциплинирует детей и настраивает на работу в классе. 8,9 тысяч человек (42%) родителей выступают за введение обязательной школьной формы, а 7,4 тысячи (35%) предлагают придерживаться школьного дресс-кода. Выбирая, во что одеть своего школьника, родители чаще всего сталкиваются с завышенной стоимостью школьной формы в регионе. Об этом сообщили 62% опрошенных. На недостаточность выбора в регионе указали 30% родителей, которые предпочитают покупать форму через Интернет или в другом регионе, находясь там по случаю.
Стоимость комплекта школьной формы в 2019 и 2020 годах по результатам опроса в среднем увеличилась на 12% и составляет около 6,3 тыс. рублей (средняя цена по РФ). При этом, большинство родителей хотели бы, чтобы школьная форма стоила в среднем в 1,5-2 раза дешевле – около 3 тыс. рублей.
Более 18% респондентов потратили на школьную форму более 10 тыс. руб. (3,7 тыс.чел.). Самые дорогие покупки школьной одежды, стоимостью более 10 тыс. рублей совершили жители регионов: Магаданская область – 90% (45 чел.), Ненецкий АО – 67% (54 чел.), ЯНАО – 58% (67 чел.), Камчатский край – 44% (57 чел.), ХМАО – 38% (113 чел.), Мурманская область – 32% (36 чел.), Севастополь – 20% (1275 чел.), Архангельская область – 19% (300 чел.), Амурская область – 18% (110 чел.), Красноярский край – 15% (176 чел.).
59% респондентов сообщили, что они свободны в выборе производителей школьной формы и не испытывают никакого давления со стороны администрации школы или учителей. 1 867 опрошенных (9%) сталкиваются с тем, что учебное заведение навязывает конкретных производителей, в 11% случаев производители рекомендуются учителями, сообщили 2 348 человек.
В результате проведенного опроса можно сделать следующий вывод – во многих школах родителям рекламируют определенные организации, занимающиеся пошивом школьной формы. Аргументация обычно связана с тем, что форма у учеников из одинаковой ткани и примерно одинакового фасона – наиболее предпочтительный вариант как для самих школьников, так и для школы в целом. На некоторых школьных сайтах в плане рекламы представлены определенные организации, занимающиеся изготовлением и продажей школьной формы, что в немалой степени влияет на выбор родителями определенной организации.
ОНФ по всем выявленным случаям направит обращения в Комитет образования региона с ходатайством о проведении проверки по вышеуказанным сообщениям о навязывании родителям приобретения школьной формы определенного производителя у определённого поставщика.
«Как правило, покупка школьной формы – это серьезные траты (до 15 тыс. руб. на 1 ребенка). Компенсации за покупку формы нет. Некое подобие этой компенсации есть только у многодетных и малообеспеченных семей. Данную проблему возможно успешно решить с помощью введения региональных субсидий на приобретение школьной формы для нуждающихся семей. Решение вопроса о компенсации отнесено к компетенции регионального органа власти. Однако, не во всех регионах такие вопросы урегулированы», - сказал член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Игорь Симоненко