Группа «Аквилон»: Приоритет – обязательства перед дольщиками. Еще раз о "River ParK"

На всех стройплощадках Группы «Аквилон» работы ведутся по графику.
В соответствии с 214-м федеральным законом средства дольщиков направляются исключительно на строительство жилых домов. Главным приоритетом Группы «Аквилон» является всемерное ускорение работ. Для этого обеспечено приоритетное финансирование жилых объектов, в плановом режиме осуществляются закупки и поставки строительных материалов. Все стройплощадки укомплектованы рабочими и инженерно-техническим персоналом, задействовано необходимое количество строительной техники.
Так строительство ЖК «River Park» в Архангельске продолжается без каких-либо остановок. В настоящее время на стройплощадке комплекса на секции №4 завешена кирпичная кладка стен 2-го этажа, на секции №3 1-й этаж выполнен на две трети. На секциях №2 и №6 выполняется бетонирование ростверков, на секции №5 начался монтаж фундаментных стеновых блоков.
Впервые в Архангельске проект современного жилого комплекса бизнес-лайт и комфорт-класса площадью 34,5 тыс. кв. м выполнил финский архитектор Юкка Тикканен. Группа «Аквилон» привлекла известного европейского градостроителя, сделав ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию, традиционное финское качество и европейский уровень комфорта.
ЖК «River Park» состоит 5-ти секций высотой в 7, 10 и 11 этажей. В нем спроектированы квартиры разнообразной панировки, от студий до евро-четырехкомнатных. Из их окон будет открываться живописный вид на Северную Двину и Михайло-Архангельский кафедральный собор.
Жилой комплекс располагает собственным подземным паркингом, куда жильцы смогут спускаться на лифте непосредственно из подъездов. Также предусмотрены места для гостевых автостоянок по периметру участка и площадка для раздельного сбора отходов.
Благоустройство территории площадью 6 тыс. кв. м планируется выполнить по проекту агентства ландшафтной архитектуры и дизайна «Нескучный сад» из Санкт-Петербурга. Завершение строительства ЖК «River Park» запланировано на 4-й квартал 2022 года.
Участок на пересечении ул. Урицкого и набережной Северной Двины был приобретен Группой «Аквилон» в полном соответствии с действующим законодательством в рамках реализации муниципальной программы «Развитие застроенных территорий города Архангельска». Группа «Аквилон» выполнила предусмотренные данной программой обязательства по расселению четырех деревянных аварийных домов, при этом пойдя навстречу их жителям, получившим благоустроенное жилье в некоторых случаях большей площади. Разрешение на строительство выдано в соответствии с законом и является действующим. Все предусмотренные законом документы предоставлены в Инспекцию по охране объектов культурного наследия.
В настоящее время специалисты Института археологии Российской Академии наук сделали привязку исторических планов монастыря к современной местности и археологическим раскопам. Уточнено положение алтарной части фундамента Михайло-Архангельского собора - она расположена под пятиэтажным домом №4 к.1 на набережной Северной Двины. Под существующими жилыми домами на набережной локализовано монастырское кладбище. Это подтверждено данными георадарного исследования, выполненного в августе прошлого года специалистами Всероссийского научно-исследовательского института Специальных методов исследования по благословению Архангельской и Холмогорской митрополии. Его результаты, а также анализ фото- и картографических материалов по этой территории старого Архангельска, свидетельствуют, что стройплощадка ЖК «River Park» расположена за пределами участка, на котором располагался Михайло-Архангельского монастырь.
В рамках соглашения с администрацией Архангельска о сотрудничестве по сохранению культурного наследия предусматривается продолжение археологических раскопок за пределами стройплощадки ЖК «River Park» - вдоль набережной Северной Двины как раз на территории где располагался Михайло-Архангельский монастырь. В последующем планируется ее благоустройство и возможно создание здесь археологического паркаподготовлено и согласовано соглашение с администрацией Архангельска о сотрудничестве по сохранению культурного наследия. Оно предусматривает продолжение археологических раскопок за пределами стройплощадки ЖК «River Park» - вдоль набережной Северной Двины как раз на территории где располагался Михайло-Архангельский монастырь. В последующем планируется ее благоустройство и возможно создание здесь археологического парка.
Напомним, что сейчас в стадии реализации у Группы «Аквилон» находится порядка 1,3 млн. кв. м, в том числе и социальные объекты, а портфель перспективных проектов составляет около 700 тыс. кв. м.
В Архангельске и Северодвинске компания возводит 19 жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. Кроме того в Архангельске проектируется новый жилой комплекс «Аквилон-REKA» в Соломбале. Также приобретен участок в районе ул. Поморская – пр. Обводный канал, на котором помимо нового жилого комплекса группа «Аквилон» построит ясли-сад, который передаст муниципалитету. В Северодвинске продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное (на его проектирование объявлен открытый конкурс), нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.