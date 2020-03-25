Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске работа бухгалтера оценивается в 50 000 тысяч рублей... редко выше

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в августе 2020 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Бухгалтер» в Архангельске. Чтобы не пропустить новые обзоры заработных плат и свежие материалы от экспертов по кадровому делопроизводству, подписывайтесь на наш Телеграм-канал.

 

Наиболее востребованы на рынке труда бухгалтеры с высшим образованием и стажем работы от 2 лет. Конкурентными преимуществами обладают соискатели, имеющие сертификат профессионального бухгалтера и опыт ведения бухгалтерии в полном объеме. Зарплатный максимум для бухгалтера в ритейле составляет 90 тыс. руб. в Москве, 75 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, 50 тыс. руб. в  Архангельске.


Должностные обязанности бухгалтера:

  • ведение одного или нескольких участков бухгалтерского учета;
  • работа с первичной документацией;
  • проведение актов сверок;
  • составление бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности;
  • сдача отчетности в налоговые органы и фонды;
  • выдача справок сотрудникам;
  • подготовка бухгалтерских документов для сдачи в архив;
  • подготовка отчетности для руководства компании.

 

 

Требования работодателей

Среднерыночный размер оплаты труда Бухгалтера в Архангельске составляет 32 000 рублей в месяц, но, в зависимости от имеющихся у соискателя профессиональных навыков, зарплатный диапазон варьируется достаточно широко.

Самый низкий оклад в диапазоне 22 000— 24 000  рублей в месяц получают бухгалтеры, которые имеют среднее профессиональное образование (экономическое/финансовое) и опыт работы не менее полугода. Также кандидат должен быть уверенным пользователем Excel, «1С», бухгалтерских программ, справочно-правовых систем «Гарант», «КонсультантПлюс». Также важным фактором является знание основ бухгалтерского и налогового учета и  первичной бухгалтерии.

Опыт работы бухгалтером от 1 года уже позволяет рассчитывать на зарплату в пределах 24 000 – 27 000 рублей.

К соискателю, претендующему на оклад 27 000 – 40 000 рублей предъявляются следующие требования: высшее образование (экономическое/финансовое), знание систем сдачи электронной отчетности и опыт работы на одном/нескольких участках бухгалтерского учета от 2 лет. Также возможные ожидания — опыт работы в ритейле, знание валютного законодательства.

Максимальный диапазон зарплат для данного региона в пределах 40 000 – 50 000 рублей предполагает наличие у кандидата следующих качеств: опыт ведения нескольких участков бухгалтерского учета, опыт работы бухгалтером/старшим бухгалтером от 3 лет.
Возможные пожелания для подходящего специалиста: знание английского языка на разговорном или свободном уровне, опыт ведения бухгалтерского учета в полном объеме, наличие аттестата профессионального бухгалтера.

Портрет соискателя

Средний возраст соискателя на должность «Бухгалтер» составляет 40 лет, в 97% случаев соискателями являются женщины. Высшее образование имеют 84% из них. В 55% случаев на момент размещения резюме соискатель не имеет работы. Лишь 10% соискателей готово к переезду. Также работодатели обращают внимание на средний срок работы на последнем месте – в среднем он составляет 4,2 года.  

03 сентябрь 09:13 | : Экономика

Главные новости


Хорошо, что нам завтра не в школу. Невесёлые мысли к 1 сентября
«Я хотел бы снимать в Архангельске». Эрик Пол Эриксон – американский режиссёр, познавший Arctic Open
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2020 (37)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20