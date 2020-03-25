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"Группа Аквилон": У нас можно купить квартиру, не вставая с дивана

На сайте www.akvilon-invest.ru появилась возможность бронировать квартиру в Архангельске и Северодвинске в режиме онлайн.

 

- Онлайн-бронирование это быстро, безопасно, удобно и современно. Во-первых, это экономия времени. Теперь не нужно ехать в офис, чтобы оформить необходимые документы. Это можно сделать это в любом удобном месте с помощью компьютера или мобильного телефона: дома, на работе, в транспорте. Во-вторых, в текущей ситуации с пандемией не рекомендуются лишние посещения общественных мест, а значит можно сократить риск для вашего здоровья, - говорит руководитель отдела продаж Группы «Аквилон» Игорь Швецов.
Узнать обо всех подробностях онлайн бронирования, а также проконсультироваться по выбору квартиры можно по телефонам: в Архангельске - 8(8182)65-00-08 и Северодвинске - 8(8184)52-00-00.

Напомним, что сейчас в стадии реализации у Группы «Аквилон» находится порядка 1,3 млн. кв. м, в том числе и социальные объекты, а портфель перспективных проектов составляет около 700 тыс. кв. м.
В Архангельске и Северодвинске компания возводит 19 жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. Кроме того в Архангельске проектируется новый жилой комплекс «Аквилон-REKA» в Соломбале. Также приобретен участок в районе ул. Поморская – пр. Обводный канал, на котором помимо нового жилого комплекса группа «Аквилон» построит ясли-сад, который передаст муниципалитету. В Северодвинске продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.

03 сентябрь 09:03 | : Экономика

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