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Знакомьтесь, Кузнецов. У «ЭкоИнтегратора» новый директор

Со вчерашнего дня пост главы компании – регионального оператора по обращению ТКО в Архангельской области занял Дмитрий Кузнецов.

Известно, что он выходец из силовых структур, работал и в прокуратуре, и в СледКоме.

Имеет опыт управления крупными московскими компаниями. За плечами два высших образования – техническое и юридическое.

Рекомендован коллективу регоператора, как опытный и требовательный управленец.

Напомним, что бывший гендиректор «ЭкоИнтегратора» Анатолий Назаров еще в июне покинул должность, обязанности главы компании были отданы во временное исполнение.

02 сентябрь 17:02 | : Экономика

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