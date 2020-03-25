Знакомьтесь, Кузнецов. У «ЭкоИнтегратора» новый директор

Со вчерашнего дня пост главы компании – регионального оператора по обращению ТКО в Архангельской области занял Дмитрий Кузнецов.
Известно, что он выходец из силовых структур, работал и в прокуратуре, и в СледКоме.
Имеет опыт управления крупными московскими компаниями. За плечами два высших образования – техническое и юридическое.
Рекомендован коллективу регоператора, как опытный и требовательный управленец.
Напомним, что бывший гендиректор «ЭкоИнтегратора» Анатолий Назаров еще в июне покинул должность, обязанности главы компании были отданы во временное исполнение.