Где ты, главный инженер?! И другие самые сладкие вакансии в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:
Исполнительный директор – https://bit.ly/2QGK46M (до 350 000 руб. на руки)
Главный инженер – https://bit.ly/2QErjkd (до 150 000 руб. на руки)
Специалист по недвижимости – https://bit.ly/3jxO31w (до 150 000 руб. на руки)
Монтажник-высотник - https://bit.ly/32E5DKx (от 100 000 до 150 000 руб. на руки)
Промышленный альпинист/Пескоструйщик – https://bit.ly/2GeCM8c (от 100 000 до 150 000 руб. на руки)