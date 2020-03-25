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Где ты, главный инженер?! И другие самые сладкие вакансии в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области: 

Исполнительный директор – https://bit.ly/2QGK46M (до 350 000 руб. на руки)

 

Главный инженер – https://bit.ly/2QErjkd (до 150 000 руб. на руки)

 

Специалист по недвижимости – https://bit.ly/3jxO31w (до 150 000 руб. на руки)

 

Монтажник-высотник - https://bit.ly/32E5DKx (от 100 000 до 150 000 руб. на руки)

 

Промышленный альпинист/Пескоструйщик – https://bit.ly/2GeCM8c (от 100 000 до 150 000 руб. на руки)

 

 

02 сентябрь 13:05 | : Экономика

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