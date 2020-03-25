Группа «Аквилон» предлагает сказочную ипотеку

В сентябре при покупке квартиры в одном из жилых комплексов группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске можно выбрать ипотеку со ставкой 0,01% или скидку до 400 тыс. рублей.
Многолетний опыт сотрудничества с ведущими банками позволяет предоставлять Группе «Аквилон» особые условия для клиентов. Заключаю сделку в сентябре, практически не придется платить проценты – это сделает застройщик. Или можно выбрать специальную скидку в размере до 400 тыс. рублей.
Напомним, что сейчас в стадии реализации у Группы «Аквилон» находится порядка 1,3 млн. кв. м, в том числе и социальные объекты, а портфель перспективных проектов составляет около 700 тыс. кв. м.
В Архангельске и Северодвинске компания возводит 19 жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. Кроме того в Архангельске проектируется новый жилой комплекс «Аквилон-REKA» в Соломбале. Также приобретен участок в районе ул. Поморская – пр. Обводный канал, на котором помимо нового жилого комплекса группа «Аквилон» построит ясли-сад, который передаст муниципалитету. В Северодвинске продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.
*Ставка 0,01 % действует в течение 6 месяцев с даты заключения кредитного договора. По истечении данного периода процентная ставка составит 6,49%. Указанные % ставки применяются при приобретении жилого помещения на первичном рынке в аккредитованных Банком объектах строительства (многоквартирных домах и домах блокированной застройки, введенных в эксплуатацию) у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда и его управляющей компании) по ДДУ/ ДУПТ по ДДУ, в соответствии с положениями 214-ФЗ, или по ДКП (у застройщика) при наличии договоров личного страхования и страхования жилого помещения (после оформления права собственности). Кредитный договор должен быть заключен с 01.07.2020 по 01.11.2020 г. (включительно). Валюта кредита - рубли РФ. Срок кредита от 3 до 30 лет. Размер кредита от 300 тыс. до 8 млн для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской обл./ до 3 млн для остальных регионов, но не более 80% от стоимости передаваемого в залог имущества. В случае использования средств М(С)К для формирования первоначального взноса, размер собственных средств должен составлять не менее 10% от стоимости передаваемого в залог имущества. Банк принимает решение о заключении кредитного договора на основании всей предоставленной информации в соответствии с требованиями к заемщикам. Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001, местонахождение: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46, внесена запись Управлением Федеральной налоговой службы по Костромской области в Единый государственный реестр юридических лиц 01 сентября 2014 года за основным государственным регистрационным номером 1144400000425, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 963 от «05» декабря 2014 год. Сроки проведения акции с 01.09.2020 по 30.09.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-0008. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитана исходя из типа квартиры — евро4комнатная квартира с площадью 93,95 кв. м при 100% оплате. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Клиенты получают скидку 400 000 тыс. руб. или ставку по ипотеке 0,01%* на 6 месяцев. Предложения не суммируются. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф