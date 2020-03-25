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Ирина Чиркова: Оптимизация добьет архангельскую бесплатную медицину

Кандидат в губернаторы Архангельской области Ирина Чиркова анализирует новый проект областного Минздрава:

- Минздрав Архангельской области подготовил «Проект модернизации первичного звена здравоохранения» нашего региона, и этот проект, насколько мне известно, уже был заслушан на заседании Правительства и одобрен. Хотя ранее депутаты Облсобрания на заседании комитета по здравоохранению, ознакомленные с такими планами, высказали своё категорическое несогласие и возмущение.

По мнению чиновников, целью программы является желание оптимизировать медицинские услуги для населения, в том числе для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, с учетом тенденции снижения численности северян (за последние 6 лет минус 5 процентов). Читаем документ внимательно: к 2024 году «реорганизация» приведёт к снижению количества медицинских организаций и их статусов. Так, будет ликвидирована одна поликлиника, ещё одна районная больница будет «опущена» до статуса участковой, несколько участковых больниц перейдут в статус всего лишь амбулаторий, несколько амбулаторий превратятся в ФАПы, а порядка 70 ФАПов будет закрыто. Не нужно объяснять, что такая «модернизация» региональной системы здравоохранения негативно скажется и на качестве обслуживания, и доступности процедур и узкопрофильной помощи.

Причём, как выяснилось, никакого взаимодействия с другими ведомствами и структурами Минздрав не проводил, чтобы попытаться решать проблемы комплексно. Почему чиновникам легче закрыть ФАП, если там некому работать, а не искать возможности привлечь специалистов?! Почему министру Карпунову легче заявлять, что «потребность в строительстве новых медорганизаций отсутствует», чем открыть глаза на реальные проблемы граждан?!

Если нынешних чиновников-оптимизаторов не волнует, что наша область - лидер по онкологическим заболеваниям, уровню детской смертности, теперь ещё по смертности от коронавируса, от таких управленцев нужно срочно избавляться. И вопрос кадрового дефицита медиков необходимо ставить как основной в социальной госполитике региона.  

01 сентябрь 14:45 | : Экономика

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