В Архангельской области крышечки и батарейки принимают в офисах «ЭкоИнтегратора»

Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области активно поддерживает различные акции, направленные на сохранение экологии территории присутствия. Именно поэтому ООО “ЭкоИнтегратор” стал партнером эколого-благотворительного проекта “Крышечки на благо”.
Акция организована для привлечения внимания граждан к проблемам загрязнения окружающей среды пластиковым мусором и демонстрации возможностей их решения путем малых дел.
- Это только кажется, что собирать крышечки сложно и долго.За 9 месяцев работы нашего проекта уже удалось собрать 3 тонны крышек. Благодаря этому проекту у нас уже двое благополучателей — это Мармаш Максим, ему необходима была беговая дорожка. У мальчика — ДЦП, и ему нужно было заниматься дома,- рассказал Джон Кондратов, организатор эколого-благотворительного проекта “Крышечки на благо”.- Молоковская Евгения стала нашим вторым благополучателем, ей собирали деньги на реабилитацию. Сейчас мы собираем для Романа с ДЦП, ему также необходим велотренажер дома. Сегодня благодаря поддержке Регионального оператора по обращению с ТКО в Архангельской области мы масштабируем акцию и приглашаем жителей активнее избавляться от ненужного пластика, делая при этом действительно доброе дело.
Контейнеры для сбора крышечек уже установлены в головном офисе Регионального оператора, а также его представительствах в Северодвинске, Новодвинске, Котласе и Вельске. Каждый может принести пластиковые крышки — все они будут сданы на переработку. А вырученные средства пойдут на помощь больным детям Архангельской области.
Первыми, кто принес крышечки в установленный контейнер стали сотрудники ООО “ЭкоИнтегратор” - специалисты абонентского отдела, колл-центра, коммерческой службы.
- Мы давно собираем крышечки, теперь появилась возможность передать их для переработки,- отметила Ольга Барболина, заместитель коммерческого директора компании.- Я убеждена, что и такими маленькими шагами, небольшим личным участием мы можем сделать наш мир чище и добрее.
Почему крышечки? Все дело в том, что крышечки изготовлены из другого вида пластика, нежели сама упаковка. Перерабатывающие предприятия охотно принимают их на переработку, так как их легче мыть, хранить и перевозить.
В прозрачные кубы-накопители, установленные в офисах Регионального оператора, можно складировать низкие и высокие рифленые крышечки от бутылок для газированных напитков, от 5-литровых пластиковых емкостей для воды, питьевых йогуртов и т. д. В переработку не идут крышечки от 19-литровых бутылок, а также “спорт-капы”, крышки от спортивных бутылок, так как они состоят из нескольких видов пластика.
Кроме крышечек в офисы Регионального оператора можно принести и отработавшие свой срок батарейки - специальные накопители для батареек расположены рядом с пластиковым контейнером для крышечек. В эти накопители можно складировать «пальчиковые», «мизинчиковые» батарейки, батарейки «крона» и т. д.
- С самого начала нашей работы в офис стали приходить жители и приносить батарейки, считая, что раз появился региональный оператор, то необходимо эти отходы сдавать нам,- рассказала Ольга Барболина.- Мы решили поддержать это желание жителей, заказали специальные контейнеры, заключили договор с организацией, осуществляющей переработку отработавших элементов питания. Сегодня во всех обособленных подразделениях Регионального оператора установлены такие боксы - любой посетитель может прийти и сдать батарейки на переработку.
В батарейках содержится множество различных металлов — ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, которые имеют свойство накапливаться в живых организмах, в том числе и в организме человека, и наносить существенный вред здоровью. Стоит отметить, что выбрасывать батарейки в контейнер для ТКО запрещено,- их необходимо утилизировать.
Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области надеется, что собирать пластиковые крышки и сдавать батарейки станет хорошей привычкой в каждой семье. Тем более, пунктов для их сбора становится все больше. А грамотная переработка и утилизация батареек поможет сохранить экологию родного Поморья.
Адреса, где установлены контейнеры для сбора батареек: