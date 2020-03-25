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В Архангельской области крышечки и батарейки принимают в офисах «ЭкоИнтегратора»

Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области активно поддерживает различные акции, направленные на сохранение экологии территории присутствия. Именно поэтому ООО “ЭкоИнтегратор” стал партнером эколого-благотворительного проекта “Крышечки на благо”.

Акция организована для привлечения внимания граждан к проблемам загрязнения окружающей среды пластиковым мусором и демонстрации возможностей их решения путем малых дел.

- Это только кажется, что собирать крышечки сложно и долго.За 9 месяцев работы нашего проекта уже удалось собрать 3 тонны крышек. Благодаря этому проекту у нас уже двое благополучателей — это Мармаш Максим, ему необходима была беговая дорожка. У мальчика — ДЦП, и ему нужно было заниматься дома,- рассказал Джон Кондратов, организатор эколого-благотворительного проекта “Крышечки на благо”.- Молоковская Евгения стала нашим вторым благополучателем, ей собирали деньги на реабилитацию. Сейчас мы собираем для Романа с ДЦП, ему также необходим велотренажер дома. Сегодня благодаря поддержке Регионального оператора по обращению с ТКО в Архангельской области мы масштабируем акцию и приглашаем жителей активнее избавляться от ненужного пластика, делая при этом действительно доброе дело.

Контейнеры для сбора крышечек уже установлены в головном офисе Регионального оператора, а также его представительствах в Северодвинске, Новодвинске, Котласе и Вельске. Каждый может принести пластиковые крышки — все они будут сданы на переработку. А вырученные средства пойдут на помощь больным детям Архангельской области.

Первыми, кто принес крышечки в установленный контейнер стали сотрудники ООО “ЭкоИнтегратор” - специалисты абонентского отдела, колл-центра, коммерческой службы.

- Мы давно собираем крышечки, теперь появилась возможность передать их для переработки,- отметила Ольга Барболина, заместитель коммерческого директора компании.- Я убеждена, что и такими маленькими шагами, небольшим личным участием мы можем сделать наш мир чище и добрее.

Почему крышечки? Все дело в том, что крышечки изготовлены из другого вида пластика, нежели сама упаковка. Перерабатывающие предприятия охотно принимают их на переработку, так как их легче мыть, хранить и перевозить.

В прозрачные кубы-накопители, установленные в офисах Регионального оператора, можно складировать низкие и высокие рифленые крышечки от бутылок для газированных напитков, от 5-литровых пластиковых емкостей для воды, питьевых йогуртов и т. д. В переработку не идут крышечки от 19-литровых бутылок, а также “спорт-капы”, крышки от спортивных бутылок, так как они состоят из нескольких видов пластика.

Кроме крышечек в офисы Регионального оператора можно принести и отработавшие свой срок батарейки - специальные накопители для батареек расположены рядом с пластиковым контейнером для крышечек. В эти накопители можно складировать «пальчиковые», «мизинчиковые» батарейки, батарейки «крона» и т. д.

- С самого начала нашей работы в офис стали приходить жители и приносить батарейки, считая, что раз появился региональный оператор, то необходимо эти отходы сдавать нам,- рассказала Ольга Барболина.- Мы решили поддержать это желание жителей, заказали специальные контейнеры, заключили договор с организацией, осуществляющей переработку отработавших элементов питания. Сегодня во всех обособленных подразделениях Регионального оператора установлены такие боксы - любой посетитель может прийти и сдать батарейки на переработку.

В батарейках содержится множество различных металлов — ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, которые имеют свойство накапливаться в живых организмах, в том числе и в организме человека, и наносить существенный вред здоровью. Стоит отметить, что выбрасывать батарейки в контейнер для ТКО запрещено,- их необходимо утилизировать.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области надеется, что собирать пластиковые крышки и сдавать батарейки станет хорошей привычкой в каждой семье. Тем более, пунктов для их сбора становится все больше. А грамотная переработка и утилизация батареек поможет сохранить экологию родного Поморья.

 

Адреса, где установлены контейнеры для сбора батареек:

  • Головной офис Регионального оператора: г. Архангельск, ул.Шабалина, 15/1, 1 этаж.
  • Обособленное подразделение в Северодвинске: г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 21, 1-й этаж, оф. 12
  • Обособленное подразделение в Новодвинске: г.Новодвинск, ул. Декабристов, д. 11, 2-й этаж, оф. 5
  • Обособленное подразделение в Котласе: г. Котлас, ул. Ленина, д. 65, оф. 35
  • Обособленное подразделение в Коряжме: г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 31
  • Обособленное подразделение в Вельске: г. Вельск, ул. Гагарина, д. 38, 2-й этаж, оф. 11
  • Обособленное подразделение в Онеге: г. Онега, пр. Ленина, д. 171, оф. 217, 233
  • Обособленное подразделение в Няндоме: г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 15, 2-й этаж, оф. 34
  • Обособленное подразделение в поселке Коноша: п.Коноша, пр. Октябрьский, д. 24
  • Обособленное подразделение в Мезени: г. Мезень, пр. Первомайский, д. 92 "А"
  • Обособленное подразделение в поселке Октябрьский: п.Октябрьский, ул. Конанова, дом 1а, 2-й этаж, оф. 5
  • Обособленное подразделение в поселке Плесецк: п. Плесецк, ул. Партизанская, д. 19а
  • Обособленное подразделение в поселке Двинской Березник: п.Двинской Березник,ул. П. Виноградова, д. 126, 1-й этаж, оф. 10, 11
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01 сентябрь 12:48 | : Экономика

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