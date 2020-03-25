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Россияне считают, что часто занимаются на работе полной фигней

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у россиян, какая часть их рабочего времени тратится на обязанности, выполнение которых не имеет никакого смысла. В опросе приняли участие 5000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Россиян, которые считают, что каждая минута их рабочей деятельности наполнена смыслом, — менее половины (47%). По оценкам 53% респондентов, на бесполезный труд в среднем тратится почти треть рабочего времени (31%).

Мужчины более категоричны в оценках своего труда: лишь 42% считают, что все время работы посвящено осмысленным обязанностям, по оценкам остальных бесполезный труд составляет в среднем 32% рабочего времени. Для сравнения, женщин, уверенных в том, что все их трудовые функции приносят пользу, — 52%. По оценкам дам, признающих наличие бесполезной составляющей в их обязанностях, потери времени составляют 30%.

Молодежь до 24 лет и россияне старше 45 лет чаще других возрастных групп считают, что выполняют только полезную работу (52 и 51%).

Оценки потерь рабочего времени на бессмысленный труд снижаются с ростом уровня доходов: россияне с зарплатой до 30 тыс. руб. считают, что тратят без пользы 34% своего рабочего времени, россияне с зарплатой от 50 тыс. руб. — 29%.

01 сентябрь 10:39 | : Экономика

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