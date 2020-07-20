«Термистофф», «Помор Шиппинг»: Архангельские компании первыми встали в очередь за статусом резидента Арктической зоны

Сразу после полуночи по московскому времени 28 августа, как только появилась возможность подавать заявки на получение статуса резидента Арктической зоны,
на сайте www.arctic-russia.ru зарегистрировались две компании из Архангельской области. Свои заявки на получение статуса резидента отправили компании по организации производства термодревесины (ООО «Термистофф») и по оказанию услуг морской перевозки грузов и реконструкции склада для упаковки сборных грузов (ООО «Помор Шиппинг»). Третьей заявкой, поступившей рано утром, была из Мурманской области: «Витино: морской порт и нефтебаза» (ООО «Норд Стар»). Заявки от инвесторов показали во время демонстрации новой интернет-площадки министру РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александру Козлову и главе Архангельской области Александру Цыбульскому.
«Сегодня, 28 августа – важная дата как для министерства, так и для арктических регионов. Вступил в силу закон о преференциях, который подписал 13 июля Владимир Путин. То есть с сегодняшнего дня, любой предприниматель, который планирует вложить в своё дело не менее одного миллиона рублей, может стать резидентом и получить налоговые льготы и неналоговые преференции. Это действительно «приличный» набор помощи от государства для начала бизнеса», - сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Специальный сайт создан, чтобы максимально упростить процедуру получения статуса резидента Арктической зоны. В личном кабинете у инвестора при поддержке сотрудников институтов развития будет возможность полностью отработать заявку, правильно сформировав пакет документов, и затем без проволочек в десятидневный срок стать резидентом Арктической зоны России и получить весь набор привилегий для ведения бизнеса.
«То, что сегодня появилась такая простая электронная форма для регистрации потенциальных резидентов Арктической зоны – это большой шаг вперёд. Сегодня все предприниматели получили равные условия, и чиновники никак не влияют на этот процесс. Влияют только те показатели, которые указаны в бизнес-плане. Они, по сути, и определяют получение статуса резидента. И, конечно, замечательная новость для Архангельской области, что два первых резидента от нас. Нам приятно, что мы здесь оказались впереди и тем самым показали, что действительно ждали этого закона. И я хочу сказать от имени того бизнес-сообщества, с которым я общаюсь, что мы возлагаем на этот закон большие надежды», - прокомментировал глава Архангельской области Александр Цыбульский.
По словам руководителя региона, уже сейчас в разработке есть 25 потенциальных резидентов с общим объёмом инвестиций больше 150 миллиардов рублей и созданием более тысячи рабочих мест. Из них 20 предпринимателей – это малый и средний бизнес.
Также, сегодня было подписано соглашение о передаче функций управляющей компании АНО Архангельской области «Агентство регионального развития». Свои подписи под документом поставили министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.
«Мы не хотим создавать новые «сущности». И, в принципе выступаем за де-бюрократизацию, за упрощение процедур. Именно поэтому мы и передаём функции управляющей компании региональным институтам развития. Это позволит существенно повысить уровень коммуникации и сопровождения проектов резидентов на территории. В дальнейшем подобные соглашения планируется подписать со всеми арктическими регионами России», - сказал глава Минвостокразвития России Александр Козлов.
«Передача функций на наш уровень существенно сокращает процедуры и, естественно, существенно снижает наши издержки. То есть мы не создавали нового, полномочия даны уже действующей компании», - отметил Александр Цыбульский.
Кроме того, на встрече Александр Цыбульский поднял вопрос о наделении режимом Свободной таможенной зоны порта Архангельска. Этот механизм предусмотрен вступившим в силу законодательством, но требует дополнительного распоряжения Правительства. Александр Козлов заверил, что министерство окажет всестороннюю помощь, а более предметно этот вопрос договорились обсудить на месте: глава Минвостокразвития посетит Архангельскую область в сентябре.