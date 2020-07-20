Если у вас не убрана контейнерная площадка... Советы регионального оператора

Все чаще региональному оператору поступают запросы о том, что территория вокруг той или иной контейнерной площадки находится в ненадлежащем состоянии.
Давайте попробуем разобраться, на ком лежит ответственность за уборку прилегающей территории и состояние контейнерных площадок в целом.
Если контейнерная площадка входит в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, то обязанность по её содержанию возложена на собственников либо на управляющую организацию.
В соответствии с п.2. ст 8 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с твердыми коммунальными отходами относится создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.
В силу пп. д.2 п. 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме содержание общего имущества включает в себя: работы по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с установленными требованиями.
Также в соответствии с п. 26(1) Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме к работам по содержанию иного общего имущества относится работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок.
Таким образом, владелец земли, где размещены емкости, несет все финансовые затраты и обязан принять меры по уходу за состоянием утвержденных мест сбора мусора и прилегающих территорий.
Ответственность Регионального оператора возникает с момента погрузки отходов в мусоровоз.
Чтобы не быть привлечёнными к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию общего имущества, собственникам либо органам местного самоуправления необходимо поддерживать чистоту на контейнерной площадке. А если регоператор или его перевозчики не убирает мусор, просыпавшийся в момент погрузки ТКО в мусоровоз – фиксировать эти факты и обращаться напрямую к региональному оператору по телефону "горячей линии" +7(8182)63-70-02, а также через популярные мессенджеры (Viber,WhatsApp,Telegram) по номеру +7(965)734-70-04.
Задать свой вопрос и сообщить о нарушениях можно и в официальной группе компании в ВК: https://vk.com/ecotko29.