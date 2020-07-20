ЖК«River-Park» и Михайло-Архангельский монастырь: много шума из ничего

Строительство жилого комплекса «River Park» осуществляется Группой «Аквилон» в соответствии с действующим законодательством за границами территории выявленного объекта археологического наследия.
Напомним, что специалисты инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области и Института археологии Российской академии наук считают, что во время археологического исследования культурного слоя перед строительством жилого комплекса «River Park» рядом со снесенным в 1930-е годы Михайло-Архангельским монастырем, нарушений не допущено. Изучение документации, обследование места раскопок показало, что все необходимые этапы работ ведутся правильно, методические требования к проведению археологических работ полностью выполняются, - отметили в Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области.
После начала работ по устройству котлована на строительной площадке инспекция осуществляла постоянный мониторинг проводимых работ. При обнаружении археологических предметов инспекция привлекла археолога Института археологии РАН В. А. Зейфера и приняла на охрану культурный слой. Застройщик разработал раздел проекта по обеспечению его сохранности. Земляные работы ведутся в рамках закона в режиме наблюдений. При обнаружении элемента башни ограды и остатков деревянных строений монастыря последовал переход работ археологов в режим раскопок. Обнаруженные археологами детали деревянных конструкций переданы в музейный фонд Архангельского областного краеведческого музея, а элемент западной каменной башни ограды монастыря принят на государственную охрану как самостоятельный объект археологического наследия.
Из материалов государственной историко-культурной экспертизы следует, что обнаруженные иконографические материалы конца XIX века – первой половины XX века свидетельствуют об отсутствии каких-либо строений на углу улицы Урицкого и набережной Северной Двины. Это подтверждается схемой совмещения территории монастыря с современной топографической основой территории и аэрофотосъемкой 1942 года. Затем здесь были построены деревянные двухэтажные жилые дома с печным отоплением.
Археологи сделали привязку исторических планов монастыря к современной местности и археологическим раскопам. Уточнено положение алтарной части фундамента Михайло-Архангельского собора - она расположена под пятиэтажным домом №4 к.1 на набережной Северной Двины. Под существующими жилыми домами на набережной локализовано монастырское кладбище. Это подтверждено данными георадарного исследования, выполненного в августе прошлого года специалистами ООО «ВНИИСМИ» (Всероссийский научно-исследовательский институт Специальных методов исследования) по благословению Архангельской и Холмогорской митрополии. Его результаты, а также анализ фото- и картографических материалов по этой территории старого Архангельска, свидетельствуют, что стройплощадка ЖК «River Park» расположена за пределами участка, на котором располагался Михайло-Архангельского монастырь.
Распространяемые рядом лиц заявления о якобы насыщенности территории котлована историческими артефактами и остатками древней обители не соответствует действительности. Техногенные слои, содержащие в себе остатки прежних, относительно недавних конструкций, могут иметь место на территории любого «пятна» застройки, если оно располагается в пределах населенного пункта. Это подтверждает присутствие в котловане следов только советского периода. Каких-либо захоронений и костных останков в раскопах не обнаружено.
Участок на пересечении ул. Урицкого и набережной Северной Двины был приобретен Группой «Аквилон» в полном соответствии с действующим законодательством в рамках реализации муниципальной программы «Развитие застроенных территорий города Архангельска». Группа «Аквилон» выполнила предусмотренные данной программой обязательства по расселению четырех деревянных аварийных домов, при этом пойдя навстречу их жителям, получившим благоустроенное жилье в некоторых случаях большей площади. Разрешение на строительство выдано в соответствии с законом и является действующим. Все предусмотренные законом документы предоставлены в Инспекцию по охране объектов культурного наследия.
- Пока на этом участке располагались аварийные деревянные здания, ни жителям расположенных непосредственно на фундаменте Михайло-Архангельского кафедрального собора пятиэтажек, ни научной общественности не было никакого дела, как до самого участка, так и до буквально падающих домов. Однако когда застройщик за свой счет расселил их, и приступил к строительству нового жилого комплекса, у узкой группы лиц внезапно возник интерес к данному участку, - подчеркнули в Группе «Аквилон».
Группа «Аквилон» по собственной инициативе заключила соглашение с профильным федеральным научным учреждением – Институтом археологии Российской Академии наук. Застройщик привлек специалистов для того, чтобы все требования закона были неукоснительно соблюдены. По соглашению между группой «Аквилон» и Институтом археологии РАН все земляные работы выполнялись и выполняются под наблюдением сотрудников института. При этом Институт для выполнения работ на объекте привлекает специалистов из Архангельска.
- Впервые в Архангельске были выполнено археологическое исследование столь значимого для города и региона объекта, причем раскопки профинансированы застройщиком. Группа «Аквилон» планирует и в дальнейшем осуществлять долговременное сотрудничество с Институтом археологии РАН как ведущей и наиболее авторитетной профильной научной организацией. В настоящее время подготовлено и согласовано соглашение с администрацией Архангельска о сотрудничестве по сохранению культурного наследия. Оно предусматривает продолжение археологических раскопок за пределами стройплощадки ЖК «River Park» - вдоль набережной Северной Двины как раз на территории где располагался Михайло-Архангельский монастырь. В последующем планируется ее благоустройство и возможно создание здесь археологического парка, - сообщили в Группе «Аквилон».
Группа «Аквилон» настроена на конструктивное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами: Инспекцией по охране объектов культурного наследия, Архангельской митрополией, областным краеведческим музеем, городской администрацией, жителями квартала, с тем чтобы было соблюдено действующее законодательство и не нарушен баланс интересов как застройщика и участников долевого строительства, так и сохранения археологического наследия.
В сегодняшней непростой экономической ситуации, экстремистские призывы к запретам на законную хозяйственную деятельность (в данном случае – на строительство нового жилья), чреваты серьезными негативными экономическими и социальными последствиями, как для города, так и для региона в целом: уменьшение объемов строительства нового жилья, неполученные горожанами квартиры снижение поступления налогов в бюджет, сокращение рабочих мест и рост безработицы.