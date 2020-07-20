Вся правда о деле Марьям Широкой и причем здесь экс-министр Коротенков

Директор Ассоциации «Фермеры Русского Севера» Михаил Силантьев анализирует громкое дело о похищенном гранте и об участии (косвенном) в этом чиновников регионального агропрома:
На этой неделе Прокуратура области внесла в Октябрьский суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней Марьям Широкой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а именно – хищении бюджетных средств в особо крупном размере
"Как установлено в ходе предварительного следствия, Широкая, являясь учредителем и председателем Перерабатывающего огороднического сельскохозяйственного потребительского кооператива «Фермерский продукт» в 2016 году с целью хищения средств областного бюджета, выделяемых в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013–2021 годы», представила в министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области недостоверные сведения о финансовом положении возглавляемого ею сельскохозяйственного предприятия, получила на развития его материально-технической базы грант в размере 12,05 млн. руб., которые использовала на цели, не связанные с деятельностью кооператива, в том числе на собственные нужды."
Кратко расскажу суть ситуации:
В 2016 году были получены большие средства (около 50 млн рублей) на программу поддержки сельхозкооперативов, которую я выбивал для области несколько лет.
Получив деньги, тогдашний министр агропрома Коротенков объявляет приём документов. Желающих нет - требования очень серьёзные. На мои вопросы «как же так» он объясняет, что губернатором Орловым дано указание все эти средства отправить на поддержку кооператива, организованного руководством Агрофирмы "Вельская", на строительство бойни и цеха переработки. Но даже через три продления сроков подачи документов заявки от них так и не поступает.
Спустя время поступает заявка от только что созданного кооператива "Прогресс" из Вельска, с документами по которому бегает Надежда Павловская. И этот кооператив без конкурса получает почти 20 млн рублей. Документы были сделаны впопыхах, требования программы были проигнорированы. Сегодня этот кооператив, по моим данным, уже ликвидирован и аналогичное вышеприведённому делу по растрате средств гранта тоже находится в суде. Кстати, как оказалось, Павловская, хотя и заправляла всеми делами, юридическую ответственность переложила на подставного директора.
После этого появляется ещё один кооператив, также созданный за несколько дней до конкурса - "Фермерский продукт", который продвигается некоей госпожой Ольгой Подолян (ныне - помощник депутата Юркова). Он также не соответствует требованиям, и даже вместо справки о наличии средств на счёте они на комиссию приносят наличку. По какой-то причине и этому кооперативу министр Коротенков выделяет деньги, несмотря на мои протесты.
Как видим, и этот кооператив оказался мошенническим, а отвечать за его организатора будет некая Марьям, назначенная директором.
В обоих случаях было заранее известно, что данные кооперативы не соответствуют требованиям, и им деньги выделять нельзя. Но это не остановило Коротенкова.
Таким образом возникает вопрос - а какова ответственность министра агропрома Коротенкова? Как видим, её нет! Подумаешь, нарушил требования и выделил деньги тем, кому выдавать их было нельзя. Подумаешь, в результате этого украдено около 40 млн государственных рубелей! Поверить в то, что здесь не было умысла, невозможно. Тем более, злые языки рассказывали, что сразу после этих конкурсов Коротенков купил себе новый дорогой автомобиль... (информация не точная – ред.)
К сожалению, эти факты далеко не единичны! И другие министры агропрома отметились с подобным. И никто не понёс никакой ответственности. В этот раз под суд идёт только директор мошеннической организации. Но я считаю, что туда должен быть вызван и министр, выдавший ей незаконно эти деньги.
Или чиновники у нас выше закона?!