Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Вся правда о деле Марьям Широкой и причем здесь экс-министр Коротенков

Директор Ассоциации «Фермеры Русского Севера» Михаил Силантьев анализирует громкое дело о похищенном гранте и об участии (косвенном) в этом чиновников регионального агропрома:

На этой неделе Прокуратура области внесла в Октябрьский суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней Марьям Широкой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а именно – хищении бюджетных средств в особо крупном размере

"Как установлено в ходе предварительного следствия, Широкая, являясь учредителем и председателем Перерабатывающего огороднического сельскохозяйственного потребительского кооператива «Фермерский продукт» в 2016 году с целью хищения средств областного бюджета, выделяемых в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013–2021 годы», представила в министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области недостоверные сведения о финансовом положении возглавляемого ею сельскохозяйственного предприятия, получила на развития его материально-технической базы грант в размере 12,05 млн. руб., которые использовала на цели, не связанные с деятельностью кооператива, в том числе на собственные нужды."

Кратко расскажу суть ситуации:

В 2016 году были получены большие средства (около 50 млн рублей) на программу поддержки сельхозкооперативов, которую я выбивал для области несколько лет.

Получив деньги, тогдашний министр агропрома Коротенков объявляет приём документов. Желающих нет - требования очень серьёзные. На мои вопросы «как же так» он объясняет, что губернатором Орловым дано указание все эти средства отправить на поддержку кооператива, организованного руководством Агрофирмы "Вельская", на строительство бойни и цеха переработки. Но даже через три продления сроков подачи документов заявки от них так и не поступает.

Спустя время поступает заявка от только что созданного кооператива "Прогресс" из Вельска, с документами по которому бегает Надежда Павловская. И этот кооператив без конкурса получает почти 20 млн рублей. Документы были сделаны впопыхах, требования программы были проигнорированы. Сегодня этот кооператив, по моим данным, уже ликвидирован и аналогичное вышеприведённому делу по растрате средств гранта тоже находится в суде. Кстати, как оказалось, Павловская, хотя и заправляла всеми делами, юридическую ответственность переложила на подставного директора.

После этого появляется ещё один кооператив, также созданный за несколько дней до конкурса - "Фермерский продукт", который продвигается некоей госпожой Ольгой Подолян (ныне - помощник депутата Юркова). Он также не соответствует требованиям, и даже вместо справки о наличии средств на счёте они на комиссию приносят наличку. По какой-то причине и этому кооперативу министр Коротенков выделяет деньги, несмотря на мои протесты.

Как видим, и этот кооператив оказался мошенническим, а отвечать за его организатора будет некая Марьям, назначенная директором.

В обоих случаях было заранее известно, что данные кооперативы не соответствуют требованиям, и им деньги выделять нельзя. Но это не остановило Коротенкова.

Таким образом возникает вопрос - а какова ответственность министра агропрома Коротенкова? Как видим, её нет! Подумаешь, нарушил требования и выделил деньги тем, кому выдавать их было нельзя. Подумаешь, в результате этого украдено около 40 млн государственных рубелей! Поверить в то, что здесь не было умысла, невозможно. Тем более, злые языки рассказывали, что сразу после этих конкурсов Коротенков купил себе новый дорогой автомобиль... (информация не точная – ред.)

К сожалению, эти факты далеко не единичны! И другие министры агропрома отметились с подобным. И никто не понёс никакой ответственности. В этот раз под суд идёт только директор мошеннической организации. Но я считаю, что туда должен быть вызван и министр, выдавший ей незаконно эти деньги.

Или чиновники у нас выше закона?!

  

28 август 08:37 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


Исповеди одинокого человека. 30 лет назад не стало Сергея Довлатова
«В тихом омуте-2»: Дитятевская тантамареска, или Как живёт «Ненецкий Рыбакколхозсоюз»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2020 (271)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)

Деньги


все материалы
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20