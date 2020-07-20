Капремонт систем теплоснабжения в Архангельской области вышел на финишную прямую

Кураторы Фонда капремонта Архангельской области каждый день выезжают на объекты, где ведутся работы по ремонту систем теплоснабжения многоквартирных домов.
Из 46 объектов уже приняты комиссиями 28, по двум объектам собственники на общих собраниях приняли решение о замене вида работ на другой.
27 и 28 августа приемки пройдут по следующим адресам:
31 августа комиссии будут работать на объектах:
По ряду объектов подрядчиками даны обещания провести гидравлические испытания до 1 сентября, после чего – утеплить и сдать комиссии. Даже в Котласе, где ООО «МонтажСтрой» долго не мог приступить к работам из-за затопления подвала хозфекальными стоками, бригада работает быстро – срок окончания работ куратору озвучен также 1 сентября.
В Малошуйке Онежского района, куда материалы для ремонта фактически перекидывали краном из-за обрушения моста, подрядная организация ООО «РесСтрой» также обещает к конце следующей недели выйти на приемку.
Три объекта в Северодвинске с неудовлетворительными сроками выполнения графика, которые держит на контроле лично директор Фонда капремонта Александр Бараев: это ул.Лебедева, 14 и ул.Ломоносова, 14 и 74. На всех трех объектах работает ООО «ОтденлТрест». Руководитель подрядной организации пообещал, что не допустит затягивания сроков и сделает все возможное для скорейшей сдачи объектов.