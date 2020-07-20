ОНФ сломал сопротивление холмогорских чиновников в квартирном вопросе

Экспертам ОНФ в Архангельской области удалось добиться признания «новых аварийных» домов в селе Холмогоры непригодными для проживания. Арбитражный апелляционный суд в полном объеме удовлетворил исковые требования о приведении домов на улице Ломоносова, 66 и 68, в надлежащее состояние.
Ранее сельчане безуспешно пытались добиться от чиновников ремонта предоставленного по программе переселения жилья, которое насквозь промерзало из-за дефектов, допущенных при строительстве. В настоящее время восемь семей уже переезжают в новое жилье. Напомним, жители, среди которых есть сироты, просили чиновников разобраться в проблеме низкого качества предоставленного жилья еще в 2016 г. Однако чиновники не принимали никаких мер и ограничивались отписками в адрес граждан.
Только после вмешательства активистов ОНФ власти начали действовать. Администрация села провела независимую экспертизу качества жилья. Результаты подтвердили, что дефекты образовались во время строительства домов. Уже летом 2019 г. поселение обратилось в арбитражный суд Архангельской области с иском к застройщику об устранении выявленных замечаний в строительстве, но суд вынес противоположное решение.
Жители вновь пришли в ОНФ с просьбой оказать юридическую помощь и обжаловать решение суда. Общественники подготовили и подали апелляционную жалобу на решение суда, а эксперт ОНФ представлял интересы жильцов в девяти заседаниях суда апелляционной инстанции.
В итоге арбитражный суд апелляционной инстанции согласился с доводами жильцов, отменил решение арбитражного суда Архангельской области и удовлетворил в полном объеме исковые требования о приведении жилья в надлежащее состояние. Кроме того, правительство Архангельской области выделило администрации муниципального образования сельского поселения Холмогорское дополнительные средства на приобретение нового жилья для нуждающихся.
Администрация поселения направила в суд еще два иска по домам на улице Ломоносова, 64, корп. 1 и корп. 2, квартиры в которых приобретены у того же застройщика и признаны непригодными для проживания. Нескольким семьям из дома №66 по решению суда уже предоставлены другие квартиры в новом доме на улице Ломоносова, 51. В настоящее время качественное жилье получили восемь семей. Две из них – семьи Оксаны Железновой и Ольги Поповой уже переехали и занимаются благоустройством. Жильцы из злополучного дома №68 также ждут переселения.
«Справедливость и правда оказались сильнее нежелания отдельных лиц, наделенных властью, признать свои ошибки. В 2019 году к нам обратились жители села Холмогоры, которые замерзали в новых домах. Квартиры они получили в 2015 году по программе расселения из ветхого и аварийного жилья, – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Альбицкий. – Мы приехали к людям с координатором Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды ОНФ, членом Центрального штаба Народного фронта Светланой Калининой и убедились, что стены, двери и окна промерзают насквозь, из-за отсутствия вентиляции в помещениях образовалась плесень, с потолка капал конденсат, полы прогибались. Светлана Викторовна жестко раскритиковала работу должностных лиц и призвала разрешить проблему людей в кратчайшие сроки».
«Местная власть не хотела признать, что дома некачественные, но факты оказались сильнее. В процессе строительства домов по федеральной программе переселения необходимо контролировать ход работ, привлекать экспертов, следить за тем, какие материалы используются, эффективно использовать огромные бюджетные средства. Иначе эти дома будут, как коробки из-под телевизоров. Люди пострадали, им пришлось вместе с общественниками отстаивать право на комфортное жилье», – сказал руководитель исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.