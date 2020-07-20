"Группа Аквилон" расселяет архангельские "деревяшки" и строит детсад

В рамках программы развития застроенных территорий Группа «Аквилон» приобрела земельный участок, на котором по договору с муниципалитетом помимо нового жилья будет построен детский сад.
Группа «Аквилон» продолжает активно участвовать в городской программе развития застроенных территорий Архангельска. По четырем участкам, приобретенным по программе, компанией в установленный договором срок было полностью расселено и разобрано 14 деревянных домов, их жители за счёт застройщика получили квартиры или денежную компенсацию. На данных участках уже построено два новых жилых комплекса, еще три строятся. Сейчас Группа «Аквилон» реализует ряд проектов в Архангельске, связанных с комплексным освоением территорий, в том числе и застроенных ветхим деревянным жилфондом.
Так в результате открытого аукциона, проведенного администрацией Архангельска в рамках программы развития застроенных территорий Группа «Аквилон» приобрела земельный участок площадью 1,23 га в районе пр. Обводный канал – ул. Поморская. В соответствии с договором застройщик не только перечислит в бюджет города 6,4 млн рублей, но и за свой счет расселит три деревянных многоквартирных дома. Кроме того, в рамках строительства на данном участке нового жилья, Группа «Аквилон» и берет на себя обязательство по возведению детского сада на 75 мест, который будет передан муниципалитету.
- У нас есть опыт проектирования и строительства детских садов. Сейчас в Санкт-Петербурге в стадии реализации пять таких проектов, еще один – в Северодвинске, в рамках инвестиционного проекта по комплексному освоению территории 100-го квартала. Все детсады, в том числе и тот, что бы будем строить в Архангельске передаются муниципалитетам. Кроме того, мы успешно сотрудничаем с предпринимателями по открытию в на первых этажах жилых комплексов сертифицированных детских садов. В Архангельске в построенных нами домах их работает уже четыре, - рассказал председатель Совета директоров группы «Аквилон» Александр Фролов.
Напомним, что в столице Поморья программа развития застроенных территорий была принята одной из первых в России. По ней за счёт инвесторов можно расселить около 340 деревянных домов (это порядка 100 тыс. кв. м), в которых проживает более 10 тыс. человек. Приоритет был отдан участкам с домами, имеющими износ свыше 70%, на их месте можно по генплану возводить многоэтажные здания. Кроме того, эти территории обеспеченны объектами инженерной инфраструктуры, или вблизи них уже идёт строительство с прокладкой новых сетей. В целом программа дает реальный мультипликативный эффект. Во-первых, за счёт внебюджетных средств расселяются ветхие и аварийные дома, включая муниципальные квартиры. Во-вторых, городской бюджет получает «живые деньги» от продажи земельных участков с аукциона. Затем — налог на землю, который сначала платит застройщик, а потом собственники новостройки — также идёт в городской бюджет, а налог на имущество — в региональный. В третьих, за счёт застройщика, по техническим условиям ресурсоснабжающих организаций, модернизируются существующие и прокладываются новые инженерные сети. И наконец, также за счёт застройщика выполняется благоустройство дворовых территорий: появляются разновозрастные детские игровые и многофункциональные спортивные площадки, универсальные хоккейные/футбольные корты, уличные тренажеры, обустраиваются проезды, тротуары, уличное освещение и гостевые парковки, выполняется озеленение.
По мере заключения новых договоров на развитие застроенных территорий число домов, расселяемых за счёт застройщиков, будет увеличиваться, что позволит последовательно сокращать количество ветхого жилфонда, подлежащего расселению за счёт бюджетных средств, используя последние для строительства социального жилья и объектов инфраструктуры. Если считать по нормативу стоимости квадратных метров социального жилья, установленному для Архангельской области, то экономический эффект реализации программы только в части расселения ветхого фонда составит около пяти миллиардов рублей — это половина годового бюджета Архангельска.
Немаловажным обстоятельством является то, что программа предусматривает не просто расселение аварийного и ветхого жилфонда, а строительство на его месте около 500 тысяч квадратных метров нового жилья. Таким образом, у застройщиков есть стимул к активной деятельности по увеличению объёмов строительства, что должно стабилизировать стоимость нового жилья на первичном рынке.