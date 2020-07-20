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Токарь с золотой зарплатой. И другие лучшие вакансии этой недели в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области: 

Токарь - https://bit.ly/32o1DOf  (от 90 000 до 110 000 руб. до вычета НДФЛ)

 

Конструктор - https://bit.ly/2YtWwLe  (от 150 000 до 150 000 руб. до вычета НДФЛ)

 

Директор по строительству -  https://bit.ly/3hrpSS4 (от 100 000 до 150 000 руб. на руки)

 

Промышленный альпинист-маляр - https://bit.ly/2FZJ63r (от 100 000 до 150 000 руб. до вычета НДФЛ)

 

Начальник строительного филиала /подразделения - https://bit.ly/3gu3hTk  (от 250 000 руб. до вычета НДФЛ)

 

26 август 11:41 | : Экономика

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