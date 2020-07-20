В Северодвинске появится райский уголок на озере Театральное

Группа «Аквилон» создаст в Северодвинске новую общедоступную рекреационную зону. Какой она станет – решать горожанам.
Северодвинск – особый город, построенный в традициях рационального градостроительства: прямоугольные кварталы, симметричные улицы, чётко сменяющие друг друга постройки разных эпох. Но наиболее выдающаяся деталь ландшафта - это огромный водоём в центре города, возникший на месте котлована, из которого брали песок для отсыпки территории новых кварталов. Наполнившись водой, он стал большим искусственным озером. С поэтическим именем - Театральное, поскольку на его берегу находится здание драмтеатра.
Долгое время территория у озера была необустроенна, превратившись в огромный, захламленный, мрачный пустырь. Неоднократные попытки начать здесь строительство окончились ничем. Среди последних попыток – размещение здесь гипермаркета известной федеральной сети. Но торговых центров в этом районе достаточно. Поэтому большинство горожан хотели бы видеть на берегу новое полноценное общественное пространство.
В настоящее время Группа «Аквилон» реализует в Северодвинске инвестиционный проект, который помимо современной жилой застройки и детсада предусматривает комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное. Концептуально она представляет собой современное городское пространство, предназначенное для разнообразного активного отдыха с учетом потребностей всех жителей Северодвинска.
- Нашей сверхзадачей было создать новый центр города, вокруг озера Театральное. Основные принципы, на которых основывается идея проекта, это: открытость застройки, опора на традиции градостроительства Северодвинска, появление открытых городских пространств, максимальное озеленение и благоустройство. Эта территория должна быть живой и возможны разные форматы. Мы ориентировались на такие положительные примеры создания общественных пространств как Крестовый остров и Новая Голландия в Санкт-Петербурге. И наши предложения можно и нужно обсуждать, - отметил концепции комплексной застройки территории 100-го квартала, известный российский архитектор, академик Михаил Мамошин.
Предварительно сам общедоступный парк займет 2,5 га, но его площадь может быть увеличена по результатам фактических кадастровых работ. Также за счет застройщика будет выполнено берегоукрепление участка озера. Концептуально на территории парка помимо озеленения предлагается создание нескольких зон. Среди них: Арт-зона для отдыха разных возрастных групп, проведения мероприятий – выставок, концертов, театральных постановок. Детская зона, оборудованная игровыми площадками для детей младшего возраста и подростков, а также скейт-парк. Спортивная зона, включающая открытые площадки с различными снарядами и уличными тренажерами, возможностью проката спортивного инвентаря. Предлагается выделить место под площадку для выгула собак, со специальным оборудованием для дрессировки домашних питомцев. В инфраструктуре парка предусматривается помещение для общественного туалета, и площадки для раздельного сбора мусора (они оборудуются и у жилых домов). Вдоль укрепленного берега озера может быть проложена велодорожка.
- Это концепция, которую предлагает автор проекта. Но мы, как инвестор заинтересованы в том, чтобы парк был обустроен в соответствии с пожеланиями жителей. Поэтому мы принимаем все предложения по его наполнению и в ближайшее время объявим конкурс эскизных проектов парковой зоны, в котором могут принять участие все желающие. Победитель получит серьезную награду – 200 тыс. рублей. Надеемся, что это будет по-настоящему «Народный проект» в интересах всех северодвинцев. Все поступившие проекты будут представлены для обсуждения горожанам. И мы вместе выберем тот из них, который получит поддержку, - отметил председатель Совета директоров Группы «Аквилон» Александр Фролов.
С техническим заданием Конкурса можно познакомиться по ссылке https://yadi.sk/i/sHdTov4aYEWs_g Все подробности - по телефону +7981561-89-99 и электронной почте chetverikov@akvilon-invest.ru Андрей Четвериков, заместитель генерального директора Группы «Аквилон» по развитию.
Напомним, что в соответствии с подписанным с городской администрацией инвестконтрактом, уже оформлен договор аренды земельного участка. При безусловном соблюдении градостроительных и регламентов, действующих в Северодвинске, выполняется проект планировки территории и ее межевания. Это обязательные документы для получения разрешения на строительство. Из общей площади участка 95,6 тыс. кв. м. 5,6 тыс. кв. м займет детсад, который будет передан муниципалитету (в том числе 855 кв. м само здание, остальное – прилегающая благоустроенная территория). Жилая застройка – 9 домов высотностью в 8 и 9 этажей займут 10,4 тыс. кв. м, т.е. порядка 11% общей площади участка. Остальное отводится под благоустройство и озеленение. Количество парковочных мест рассчитано исходя из действующего в Северодвинске норматива - 350 машиномест на 1 тыс. человек – т.е. фактически одна парковка на семью. При этом сейчас в городе на тысячу человек приходится 273 автомобиля, следовательно, парковки спроектированы с запасом.
Весь проект рассчитан до 2027 года. Детсад вводится в эксплуатацию в 2024 году. Инвестор рассматривает вариант, при котором парк может быть построен в первую очередь.
Сейчас в стадии реализации у Группы «Аквилон» находится порядка 1,3 млн. кв. м, в том числе и социальные объекты, а портфель перспективных проектов составляет около 700 тыс. кв. м.
В Архангельске и Северодвинске компания возводит 19 жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м.