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Работа онлайн спасет региональные экономики: мнение хедхантера

Основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров рассказал о том, как изменила экономику пандемия и нашел положительный эффект для развития рынка труда.

В частности, он назвал последствия кризиса глобальными – пандемия ускорила многие процессы.

«Это самый быстрый по изменениям, по внедрению чего-то кризис. Можно называть его революцией – кому как нравится. У нас произошли глобальные изменения в удаленной занятости: те изменения, которые эволюционно шли, моментально стало новой нормой. То, что было доступно, в принципе, всем, но использовалось от случая к случаю, превратилось в продукт ежедневного использования», – считает Захаров.

По его мнению, в образовании и на рынке труда произошли схожие по смыслу изменения, которые и так должны были рано или поздно случиться.

«Кардинальные изменения произошли в образовании: сначала со скрипом, но огромное количество преподавателей научились работать дистанционно, раньше они этого не умели. Ученики научились – если раньше это были единицы, а на сегодняшний день это десятки процентов. И они начнут комбинировать оффлайн и онлайн. Все ждали прорыва в области онлайн-обучения, но ждали не с той стороны. Произошел переход не технический, а ментальный, а технологии подтянутся очень быстро. И если раньше ученику необходимо было находиться в транспортной доступности от места обучения, сейчас эта проблема решена так же, как и на рынке труда – можно нанимать людей без привязки к географии», – заявил основатель SuperJob.

В этом он видит шанс для возрождения экономики регионов, уровень доходов в которых сильно уступает крупным городам.

«Это хорошая новость для региональных специалистов – значительная часть из них получат новые возможности трудоустройства и более высокие зарплаты. Для высококлассных специалистов в крупных городах новость не такая хорошая – раньше они ходили в офис и не испытывали конкуренции от специалистов из мелких городов. Средняя зарплата не изменится, но произойдет перебалансировка. Есть шанс, что в регионах начнет возрождаться жизни: не будет смысла в оттоке из мелких городов, а зарабатываемые деньги будут вкладываться в экономику регионов», – отметил Захаров.

25 август 07:43 | : Экономика

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