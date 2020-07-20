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Самые необычные вакансии этого месяца в Архангельской области

Активность работодателей на рынке труда Северо-Запада немного снижается: в июле работодатели открыли на 5% меньше вакансий, чем в июне. За месяц наиболее вырос спрос на работников гостиниц и ресторанов (+113% к июню), представителей индустрии спорта и красоты (+93%), начинающих специалистов и студентов (+45%). Помимо привычных вакансий инженеров, разработчиков и продавцов, в регионах появляются необычные предложения о работе.

Так, в Архангельской области ищут специалистов в следующих профессиях:

Отметим, что в других регионах СЗФО есть еще более неожиданные вакансии – ночной бухгалтер-оператор (Ленобласть), разборщица/разборщик одежды (Калининградская обл.), дежурный по переезду (Мурманская обл.), ночная горничная бассейна (Псков) и т.д.

24 август 10:55 | : Экономика

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