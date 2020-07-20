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Треть россиян хочет привязать свои зарплаты к курсу доллара

Народный прогноз курса доллара к 1 сентября — 77 руб. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

37% трудоустроенных россиян хотели бы, чтобы их заработная плата была привязана к курсу доллара или евро. 39% против подобной идеи. Россиян, чья зарплата уже привязана к валюте, всего 1%.

Желающих закрепить заработок в валюте среди мужчин гораздо больше, чем среди женщин: 46 и 26% соответственно. Молодежь до 24 лет (44%) и россияне старше 45 лет (45%) восприняли идею с большим энтузиазмом, чем представители средней возрастной группы (32—33%). Чем выше уровень дохода, тем чаще респонденты говорят о желании привязать свой доход к курсу валют: 27% среди граждан с зарплатой до 30 тыс. руб. и 47% среди россиян с доходом от 80 тыс. руб.

В начале 2015 года, когда валюта ослабевала по отношению к рублю, народный прогноз предсказывал доллару дальнейшее падение и желающих привязать зарплату к курсу доллара или евро было меньше: 32% пять лет назад и 37% сегодня.

В марте 2020 года на фоне высокой волатильности валют в период коронакризиса россияне прогнозировали доллару рост до 88 руб. к 1 апреля. Прогноз не оправдался, официальный курс составил 77,73 руб. Сегодня же россияне предсказывают американской валюте рост до 77 руб. к 1 сентября.

Впрочем, интерес к динамике курса доллара сегодня очень низкий: лишь каждый четвертый следит за новостями с валютной биржи. При этом мужчины интересуются курсом американской валюты значительно чаще женщин: 31 и 19% соответственно. Внимание к новостям с валютной биржи растет с увеличением уровня дохода: 23% среди россиян с зарплатой до 30 тыс. руб. и 27% среди граждан с доходом от 80 тыс. руб.

21 август 10:52 | : Экономика

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