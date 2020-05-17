Сельский туризм в Архангельской области: мечты или реальность?

Наше детище - это проект "Фермерская Слобода". Если говорить нескромно, то это создаваемая сегодня площадка —практическое пособие для анализа отрасли "сельский туризм" в регионе, где можно оценить есть ли преимущества развития туризма на селе, наглядно увидеть, как это работает и точно сделать вывод для себя, готовы ли мы развивать сельский туризм в регионе и что можно ещё сделать для развития села.
Более семи лет нашему небольшому фермерскому хозяйству и уже почти четыре года, как мы совмещаем фермерство с гостевым форматом, пока без размещения. Практически ежедневно к нам приезжают городские жители на экскурсии. Это даёт нам дополнительный заработок, который в свою очередь помогает развивать начатое селхознаправление (мы содержим коз, получаем козье молоко, из которого варим сыр), кстати, гостевой формат позволяет решать проблему со сбытом. Продукции на всех желающих не хватает...
За неполных четыре года у нас в гостях побывало более десяти тысяч человек. Потенциал увеличения потока, который мы оцениваем, примерно 10 тысяч человек в год. Именно такую планку мы ставим для себя на ближайшие годы.
Преимущества развития этого сектора туризма в регионе очевидны, это:
- быстрое улучшение облика деревни, села, поселка (сохранение традиционного стиля в архитектуре, традициях, культуре и тд... чистота, порядок, гостевая инфраструктура);
- создание новых рабочих мест (немаловажно, здесь будет задействовано местное население);
- дополнительный источник пополнения бюджета в дальнейшем (в Европе, сельский туризм даёт 20% дохода всей туриндустрии;
- позитивный облик региона в целом.
Проблемы:
- отсутствие современной программы развития села, и развития сельского туризма;
- отстраненность органов власти от поддержки сельского туризма;
- отсутствие поставленной властью задачи развития сельского туризма.
Решения:
- принять программу по развитию сельского туризма (где каждый из субъектов сможет получить реальную быструю, незабюрокраченную финансовую поддержку);
- создать структуру/наделить полномочиями уже созданную структуру, ответственную за развитие отрасли;
- обеспечить финансовый ресурс для оперативного обеспечения субъектов;
- создать экспертный орган для выработки рекомендаций с привлечением экспертов/практиков;
- проводить системный аудит структуры развития по показателям эффективности;
- создать "окно заявок" от субъектов на обеспечение ресурсами;
- обеспечить полное оперативное (не более месяца) разбюрокраченное сопровождение субъекта от подачи заявки до получения финансовой поддержки.
Скажете, это нереально, но уверен, что к этому мы придём в ближайшее время. Очевидно, что самое время дать старт развитию нашего арктического региона. Сельский туризм, как ни странно, способен быстро преобразить наши деревни, наполнить их жизнью, предотвратить стремительный отток северян, вернуть уверенность населения в завтрашнем дне.
Владимир Будейкин, подвижник агротуризма на Русском Севере