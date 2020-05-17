Прогнозы кадровика: ожидаются сокращения в российском автопроме и нефтянке

Основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров поделился своим мнением о структурных изменениях, которые повлек за собой текущий кризис.
По его словам, кризис был неизбежен, а падение цен на нефть – ожидаемо, поскольку все идет к отказу от нефтяного топлива.
«Имели бы мировой экономический кризис, если бы не коронавирус? Да, имели бы. Он связан с тем, что есть перепроизводство энергоносителей и с тем, что «зеленая» энергетика завоевывает пространство. Я общался с крупнейшими чиновниками на эту тему, и они исходят из того, что, грубо говоря, через 5 лет нефть не будет нужна никому. И эти низкие цены на нефть, которые есть сейчас – шоколад. Лучше уже не будет», – подчеркнул Захаров.
По его словам, объемы потребления нефти сократятся повсеместно и это уже данность.
«Мы знаем, что к 30-му году, если не ошибаюсь, в Германии будет запрещено использование двигателей внутреннего сгорания. Большинство крупнейших производителей автомобилей, многие из которых находятся как раз в Германии, объявили об отказе производства двигателей внутреннего сгорания к 25-му году. Значит, объемы потребления нефти сильно сократятся», – отметил основатель SuperJob.
Подобные события не могут не отразиться на рынке труда, значительную долю которого составляют отрасли, связанные с нефтяной.
«Это повлечет за собой огромные инфраструктурные изменения: в автомобильной отрасли занято огромное количество людей, которые производят как раз двигатели внутреннего сгорания. При переходе на электрический автомобиль количество компонентов сокращается в десятки раз. Это означает сокращения в автомобильной отрасли, в добывающих, перегоняющих, обрабатывающих отраслях. Изменится страховой рынок. Одно повлечет за собой множество других изменений», – заявил Захаров.
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