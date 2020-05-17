Задача Фонда – завершить все работы по капремонту систем теплоснабжения в срок до 1 сентября

Это требование доведено до подрядчиков, стройконтроля, кураторов – отчет по каждому объекту ведется в еженедельном режиме.
Всего в плане регпрограммы 2020 года запланирован капитальный ремонт 46 систем теплоснабжения. 21 объект уже принят, по многим назначены приемки на ближайшие дни.
18 августа приняты работы по теплоснабжению на пр.Троицкий, 121/3 в Архангельске – здесь подрядной организацией ООО «Сполохи-Монтаж» смонтированы верхний и нижний розлива, а также стояки в подъездах, установлены новые радиаторы отопления в местах общего пользования. По оценке куратора работ, инженера отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Вадима Кичакова, все сделано качественно. Такую же оценку от инженера Фонда Натальи Любовой получила подрядная организация ООО «Отделтрест» (на субподряде – ООО «РесСтрой») по адресу ул.Первомайская,65 в Северодвинске. Здесь работы велись по нижнему розливу и стоякам в подъездах.
Сегодня комиссии работали по адресам в Северодвинске на ул.Ломоносова, 68 и Ленина, 1/31. Завтра, 20 августа - в Няндоме на ул.Строителей, 4 – здесь помимо теплоснабжения будут приниматься работы по капремонту крыши, в поселке Катунино Приморского района на ул.Маркина,2, в Коряжме на ул.Архангельской, 27а и в Котласе на ул.Ленина,102. 21 августа запланировано проведение приемочной комиссии на ул.Чеснокова,6 в Северодвинске.
По ряду объектов, согласно докладу и.о. начальника отдела контроля Фонда Максима Хандова, работы практически завершены – где-то осталось доделать утепление, где-то – провести опрессовку, по некоторым объектам подрядчики завершили весь объем работ, но еще не представили исполнительную документацию, без которой невозможно выйти на комиссию.
Это касается следующих объектов:
Вместе с тем, остается ряд пока условно проблемных объектов, это Северодвинск, ул.Лебедева, 14 и Ломоносова, 14 (подрядчик на обоих – ООО «ОтделТрест»), а также Котлас, ул.А.Невского, 22 (подрядчик – ООО «Монтажстрой»). Здесь темпы работ недопустимо низкие – все три находятся под личным контролем руководителя Фонда Александра Бараева.
Отметим, что подготовка систем теплоснабжения к зиме сегодня является приоритетом не только для Фонда, но и для всех органов исполнительной власти. Так, по данным пресс-службы правительства Архангельской области, к настоящему времени готовность жилищного фонда к новому отопительному сезону составляет 67,3%, котельных – 65,6%, тепловых, водопроводных и электрических сетей – 67,8%, 67,3% и 68,5% соответственно. В целом подготовка объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства проходит в плановом режиме. На помощь муниципальным образованиям в решении возникающих проблемных вопросов из резервного фонда правительства Архангельской области направлено более 23 млн рублей. Средства получены Устьянским, Холмогорским, Котласским и Плесецким районами.
Архангельск готов к зиме на 74 процента: подготовка идёт по графику, отставания нет. Попутно в городе продолжаются гидравлические испытания.