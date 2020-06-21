Последствия пандемии: предприниматели отлетались бизнес-классом

Основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров рассказал о том, какие изменения повлек за собой кризис в связи с пандемией коронавируса в мировой и российской экономике.
По его мнению, уже произошла трансформация многих отраслей, последствия которой будут играть немаловажную роль в восстановлении экономики в ближайшие годы.
«Экономические последствия кризиса по всему миру сопоставимы с большой войной. Мы откатились назад и какие-то вещи больше не вернутся. Цены на офисную недвижимость никогда не вернутся к тем порядкам, на которых они находились последнее время», – отметил Захаров.
Он также обратил внимание, что отпала необходимость в таком количестве бизнес-поездок, которые успешно заменило общение онлайн.
«Перелеты бизнес-классом – тоже. Они, чаще всего, касались не дорогого туризма, а бизнеса мотались туда-сюда. Сейчас, за редчайшим исключением, в этом пропала необходимость: условный Zoom все уже заменил. Понятно, что в каком-то виде это останется, но количество бизнес-поездок сократилось, минимум, в 10 раз», - подчеркнул основатель SuperJob.
Аналогичная ситуация касается и того сегмента гостиничного бизнеса, который был ориентирован на бизнес-аудиторию.
«То же самое касается и бизнес-отелей. На сегодняшний день эти отели преимущественно пустуют и цены упали. Здесь как-то это заместится туристическими историями, но и денег стало меньше. Поэтому, по моим прогнозам, лет 5 мы будем выходить из этого кризиса. Причем мы будем выходить не туда, где были, а в какие-то новые конфигурации: этого мы еще даже не знаем», – заявил Захаров.