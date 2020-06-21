Плесецк: Рухнувшая печь на Красноармейской,6 будет восстановлена

Рухнувшая печь на ул.Красноармейской,6 в Плесецке немного осложнила ведущиеся там работы по капитальному ремонту фундамента. Печи – это конструктив, относящийся к системе теплоснабжения, поэтому они не были включены в смету. Объект же попал в план 2020-го года именно с капремонтом фундамента, - как это было запланировано в регпрограмме.
Обрушение произошло 7 августа, на место выезжал глава района Игорь Арсентьев. То, что печь находится в ненадлежащем состоянии, - об этом знал в том числе глава поселения Артем Огольцов и все в управляющей компании, - об этом говорили и писали сами жители дома. Написано об этом и в расписках, адресованных подрядной организации ООО «Мегстрой», ведущей работы по капремонту фундамента. Люди не винят в случившемся подрядную организацию – они ведут борьбу с УК и годами наблюдают текущую как раз под 10-ю квартиру канализацию. ВИДЕО можно посмотреть вот здесь: https://vk.com/video6207263_456239135
Более того, жители дома на Красноармейской, 6 даже в соцсетях пишут о том, что все (!) печи находятся в аварийном состоянии. Цитируем по соцсети ВКонтакте со странички главы района: «Печь, во-первых, была неправильно сделана: ни перевезла не было, ни кладки нормальной, во-вторых, их ни разу не ремонтировали с момента постройки дома, хотя жители неоднократно обращались в администрацию».
Фондом капремонта Архангельской области по просьбе главы района Игоря Арсентьева и обращениям жильцов принято решение восстановить печь. В настоящее время все разрушенные элементы печи из здания вынесены. Плановый отдел Фонда готовит сметный расчет, специалисты подрядной организации сделали все замеры на месте. Что касается работ по капитальному ремонту фундамента – они, по словам директора ООО «Мегстрой» Александра Андросюка, на завершающей стадии.
Как следует из поста Саша Рамазанов - одного из пользователей соцсети ВКонтакте, и, очевидно, жителя дома на Красноармейской,6, «в настоящее время жильцами дома собираются подписи под обращением к Арсентьеву И.В. о содействии в решении по ремонту всех оставшихся печей во всех квартирах нашего дома».