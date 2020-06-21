Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Плесецк: Рухнувшая печь на Красноармейской,6 будет восстановлена

Рухнувшая печь на ул.Красноармейской,6 в Плесецке немного осложнила ведущиеся там работы по капитальному ремонту фундамента. Печи – это конструктив, относящийся к системе теплоснабжения, поэтому они не были включены в смету. Объект же попал в план 2020-го года именно с  капремонтом фундамента, - как это было запланировано в регпрограмме.

Обрушение произошло 7 августа, на место выезжал глава района Игорь Арсентьев. То, что печь находится в ненадлежащем состоянии, - об этом знал в том числе глава поселения Артем Огольцов и все в управляющей компании, - об этом говорили и писали сами жители дома. Написано об этом и в расписках, адресованных подрядной организации ООО «Мегстрой», ведущей работы по капремонту фундамента. Люди не винят в случившемся подрядную организацию – они ведут борьбу с УК и годами наблюдают текущую как раз под 10-ю квартиру канализацию. ВИДЕО можно посмотреть вот здесь: https://vk.com/video6207263_456239135

Более того, жители дома на Красноармейской, 6 даже в соцсетях пишут о том, что все (!) печи находятся в аварийном состоянии. Цитируем по соцсети ВКонтакте со странички главы района: «Печь, во-первых, была неправильно сделана: ни перевезла не было, ни кладки нормальной, во-вторых, их ни разу не ремонтировали с момента постройки дома, хотя жители неоднократно обращались в администрацию».

Фондом капремонта Архангельской области по просьбе главы района Игоря Арсентьева и обращениям жильцов принято решение восстановить печь. В настоящее время все разрушенные элементы печи из здания вынесены. Плановый отдел Фонда готовит сметный расчет, специалисты подрядной организации сделали все замеры на месте. Что касается работ по капитальному ремонту фундамента – они, по словам директора ООО «Мегстрой» Александра Андросюка, на завершающей стадии.

Как следует из поста Саша Рамазанов - одного из пользователей  соцсети ВКонтакте, и, очевидно, жителя дома на Красноармейской,6, «в настоящее время жильцами дома собираются подписи под обращением к Арсентьеву И.В. о содействии в решении по ремонту всех оставшихся печей во всех квартирах нашего дома».

  

19 август 08:22 | : Экономика

Главные новости


Как Цыбульский, Черток и инвалидная коляска по Архангельску гуляли
Кандидатский минус. Участники губернаторской гонки выходят на старт
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2020 (189)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)

Деньги


все материалы
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20