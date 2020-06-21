Безопасник в Архангельске – солидный человек. И другие лучшие вакансии этой недели

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:
Территориальный менеджер - https://bit.ly/343drId (до 150 000 руб. на руки)
Руководитель отдела продаж - https://bit.ly/2E9aT0k (от 75 000 до 150 000 руб. до вычета НДФЛ)
Промышленный альпинист/Пескоструйщик - https://bit.ly/2Y2VfdZ от 100 000 до 150 000 руб. на руки)
Монтажник-высотник - https://bit.ly/3h4H0Nc (от 100 000 до 150 000 руб. на руки)
Главный специалист по охране труда и промышленной безопасности - https://bit.ly/2CxcqN6 (от 90 000 до 92 000 руб. на руки)