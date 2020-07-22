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Кешбэк в России не прижился

В целях развития внутреннего туризма М. Мишустин объявил о программе, в рамках которой россияне, оплачивающие картой «МИР» отдых в пределах страны в период с 15 августа по 20 декабря 2020 года, могут получить компенсацию расходов до 15 тыс. руб. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, знают ли россияне о подобной программе и готовы ли ею воспользоваться. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

23% граждан знают подробно о программе кешбэка за отдых внутри страны, еще 33% слышали о такой возможности. Однозначно готовы купить тур по России на условиях этой программы 6% респондентов, еще 16% скорее готовы. 

Молодежь до 24 лет наименее осведомлена о возможности компенсации части расходов за отдых в России (лишь 18% знают о программе подробно), но энтузиазмом воспользоваться предложением делилась чаще всех (8% однозначно планируют участвовать в программе). Среди россиян старше 45 лет осведомленность выше, но готовность воспользоваться программой ниже (30 и 5% соответственно).

Россияне, скептически воспринявшие программу кешбэка за туры по стране, говорят о неблагоприятной эпидемиологической обстановке, низком уровне российского туристического сервиса и сложностях с выполнением всех условий покупки путевки, за которую положена компенсация расходов.

17 август 11:51 | : Экономика

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