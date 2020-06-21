Архангельский фермер размышляет о причинах оттока населения из региона

Заголовок статьи, опубликованной в официальном СМИ прогубернаторской ориентации: "Развитие предпринимательства остановит отток молодёжи из региона".
Именно к такому выводу прихожу, наблюдая за печальными тенденциями последних десятилетий...
Большинство улучшений в нашей жизни связано с развитием сферы услуг, появление различных технологий, а запрос большинства молодёжи как раз связан с попыткой быстрее попасть в комфортную среду. Как правило в среде мегаполиса есть большой выбор так называемых точек притяжения... Ведь туда стекаются самые прогрессивные технологии, там легче быстро протестировать новинку и легче заработать приличным оборотом.
Как правило, над предпринимательским климатом (инвестиционно-привлекательным) работают и ломают головы специалисты, создающие для этого условия.
Нарисую для примера, своё виденье на примере «развития» своего фермерского хозяйства...
Задумываясь о том не стоит ли мне заняться фермерством, я и не подозревал, сколько трудностей встанет на пути и речь здесь не только о разведение птиц, животных или выращивание культур.
Так получается, что любому из нас в бОльшей степени приходится решать задачи иного, не профильного свойства.
Соответствие налоговому режиму, бухгалтерская отчётность, взаимодействие с ФСС, ПФ. Россельхознадзор, Ветнадзор, а также постоянно поступающие запросы от различных иных надзорных ведомств.
При этом, все инфраструктурные вопросы, связанные с чистой дорог, электрификацией, обеспечение чистой водой, отоплением и прочими жизненно важными вопросами полностью лежат на тебе самом.
В дополнение ко всему, когда для выхода на рентабельность потребовалось добавить к фермерству агротуризм, добавились и функции, информационное сопровождение, организация тура, включающая обеспечение приезжающих гостевой инфраструктурой, в тч. туалеты, парковка и пр. сопутствующие дополнения.
Всё это полностью лежит на плечах одного предпринимателя...
Вы думаете, после того, как мои дети видят реальный процесс предпринимательства на севере, у них остаётся желание здесь оставаться?!
Давно прихожу к выводу, что ситуацию надо кардинально менять. Сделать это можно простыми действиями.
У нас, на окраинах страны, для развития предпринимательства должны появится новые по стратегии и по технологии центры развития бизнеса. Сами центры уже существуют, и придумывались ранее, однако придумывают их чиновники.
На мой взгляд, надо изменить подход к этому процессу.
Центры поддержки бизнеса, (как бы они не назывались, КРАО, АРР и схожие по смыслу), должны взять на себя функции полноценного специалиста по всем направлениям, которые касаются деятельности предпринимателя.
А теперь, помечтаем…
На мой взгляд, решив заняться фермерством мне нужно было бы обратиться в такой центр, заключить соглашение о сопровождении и тем самым передать большинство функций по взаимодействию со всеми надзорными службами компетентным специалистам. Такой центр, в свою очередь полностью берет на себя обязательства по сопровождению вашего бизнеса… Причем все это должно, на мой взгляд предоставляться на абсолютно безвозмездной основе.
Аргументация, почему я так думаю - центры и так переполнены различными специалистами, и да, содержим эти центры и так мы, налогоплательщики.
Надо только чтобы каждый имеющийся специалист отвечал за конкретный участок и вел от имени Центра всю переписку вместо предпринимателя, Поверьте, в скором времени, запросов от ведомств было бы в несколько раз меньше, т.к. зачастую большинство бюрократии абсолютно излишне.
Если же, для развития бизнеса, возникла потребность улучшить что-то инфраструктурно, и это не вызывает сомнений (например для обеспечения туристов чаем требуется питьевая вода, то Центр оперативно решает вопрос о выделении кредита, на водочистку, в случае когда инфраструктурный вопрос реализуется, Центр полностью оплачивает взятый на эту цель кредит).
Все же инвестиционные вопросы Центр решает используя имеющиеся механизмы, максимально упрощая получение необходимых для развития средств.
Ну и главное, чтобы это изменение случилось, нужно оценивать системно работу центра/специалиста по количеству по качеству по оперативности оказанной поддержки.
Для эффективности работы такого центра проводить системный аудит специалистами МинЭкРазвития, на основании регулярных показателей принимать решение о повышении квалификации сотрудников Центра/поощрении или замене менеджмента.
Также в координирующем работу Центре (МинЭкРазвития) должно быть создано «окно отзывов» предпринимателей, где будет проводиться мониторинг работы, на основании мониторинга отзывов также можно проводить оптимизацию работы Центра.
Вот кратко, что хотелось донести заинтересованной в развитии региона власти.
Считаю, что предложенный подход о корректировке работы созданных структур возможен, назрел и актуален.
Смена курса на быстрое развитие региона невозможно без вовлечения большого количества молодых энергичных современных предпринимателей, а для этого и нужны принципиальные изменения и подходы...
С уважением, предприниматель Будейкин Владимир