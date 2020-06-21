В малоэтажных новостройках Группы "Аквилон" монтируют лифты

На малоэтажных жилых комплексах повышенной комфортности, которые возводятся Группой «Аквилон» в центре Архангельске, ведутся работы по прокладке внутренних инженерных сетей.
В настоящее время на обоих домах строители завершили кладку стен и устройство перекрытий и здания. Работы по покрытию кровли выполнены на 55%. Ведется штукатурка внутренних помещений. На ЖК «DVINA HOUSE» витражи смонтированы на 40%, на ЖК «Биография» окна на 3-м этаже – на 50%.
Прокладка внутренних сетей электроснабжения выполнена на 100%, отопления на первом – на 45%, на втором – 35%, водоснабжения и канализации – на 40% и 35%. Работы по монтажу лифтового оборудования – на 85% и 40% соответственно.
Оба жилых комплекса находятся в центре Архангельска. ЖК «DVINA HOUSE» расположен на набережной Северной Двины, в районе ул. Суворова. Пешеходным бульваром он соединяется с ЖК «Биография», который строится на пр. Троицкий. Этот район характеризуется развитой транспортной и социальной инфраструктурой. В шаговой доступности - две средние школы, четыре детсада, 1-я городская больница и медицинский центр им. Семашко, стадион «Труд», остановки общественного транспорта и магазины. Первый жилой комплекс планируется сдать в эксплуатацию в 3-м квартале 2021 года, второй – в 3-м квартале 2022 года.
Жилые комплексы спроектированы известным архангельским архитектором Геннадием Калиненковым. Внешний облик зданий создавался с учетом соседства с памятниками архитектуры, чтобы вписать новые дома в контекст одновременно исторической и современной городской среды. При этом учитывались функциональность планировочных решений, актуальность и привлекательность фасадов, отделки и их детализация.
Дома строятся по технологии «теплая керамика» с использованием энергоэффективных материалов и технологий. Они оборудуются современными инженерными системами: автоматическими тепловыми пунктами, коллекторной разводкой сетей отопления без стояков с установкой счетчиков поквартирного учета тепла. Двухтарифные электросчетчики, датчики движения и светодиодное освещение в местах общего пользования обеспечивают существенную экономию коммунальных платежей. В зданиях монтируется улучшенная система вентиляции с климатическими клапанами в квартирах, система пожарной сигнализации и видеонаблюдения, бесшумные лифты без машинного отделения.
Квартиры в домах спроектированы с использованием передовых планировочных решений «Разумные метры». Оба жилых комплекса располагают подземными паркингами с доступом в них на лифте. Во дворе планируется размещение всех необходимых элементов благоустройства: разновозрастные детские игровые и спортивные площадки с антитравматическим покрытием, зона street workout с уличными тренажерами, площадки для отдыха взрослых, альпийские горки и клумбы при входах. Территория оборудуется дренажной системой «Двор без луж», современным энергоэффективным освещением и видеонаблюдением. Также спроектированы необходимые проезды для автомобилей и тротуары для пешеходов в асфальтовом и плиточном исполнении.
Сейчас в стадии реализации у Группы «Аквилон» находится порядка 1,3 млн. кв. м, в том числе и социальные объекты, а портфель перспективных проектов составляет около 700 тыс. кв. м.
В Архангельске и Северодвинске компания возводит 19 жилых комплексов общей площадью порядка 250 кв. м. Кроме того в Архангельске проектируется новый жилой комплекс «Аквилон-REKA» в Соломбале. В Северодвинске продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.