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Вышедшие на работу россияне против притока трудовых мигрантов

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, как россияне относятся к инициативе Дмитрия Медведева об усложнении процедуры выдачи рабочих виз мигрантам. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

59% россиян поддержали предложение об усложнении процедуры выдачи рабочих виз мигрантам. 15% негативно отнеслись к подобной инициативе. Каждый четвертый затруднился с оценкой предложения Д.Медведева (26%). 

Мужчины чаще женщин выражали одобрение предложению экс-премьера об ужесточении правил выдачи рабочих виз мигрантам: 65% против 53%. С увеличением возраста респондентов растет число тех, кто поддерживает данную инициативу: 42% среди молодежи до 24 лет и 68% среди россиян старше 45 лет. Уровень поддержки увеличивается и с ростом дохода опрошенных: 50% среди россиян с доходом менее 30 тыс. руб. в месяц и 67% среди респондентов с доходом более 80 тыс. руб.

16 август 12:28 | : Экономика

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