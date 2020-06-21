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Трейдер в Архангельск - торговец бумагой в свободном полете за 59 000

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, Трейдер в этом Архангельске в среднем получает 59 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 110 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – на 90 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске  - 66 000 рублей, в Екатеринбурге – 74 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 68 000 рублей, в Челябинске – 64 000 рублей, в Омске – 58 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 57 000 рублей, в Сыктывкаре – 63 000 рублей и в Петрозаводске -  61 000 рублей в месяц.

Тре́йдер (от англ. Trader «торговец») — торговец, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли. Обычно подразумевается торговля ценными бумагами на фондовой бирже. Трейдерами также называют торговцев на валютном (форекс) и товарном рынках (например, «зернотрейдер»): торговля осуществляется трейдером как на биржевом, так и на внебиржевом рынках.

Не следует путать трейдера с другими торговцами, которые проводят сделки по заявкам клиентов или от их имени: брокер, дилер, дистрибьютор.

Его непосредственная работа - анализ текущей ситуации на рынке и заключение торговых сделок.

16 август 06:47 | : Экономика

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