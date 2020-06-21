Капремонт-2020: идем стабильным курсом. Последние новости с фронта работ

Вторую неделю августа Фонд капремонта Архангельской области завершает с выполнением программы в 65% - завершены и приняты 483 вида работ в 167 многоквартирных домах.
К сентябрю процент выполнения значительно подрастет – в это время будут «пачками» сдаваться объекты, где ремонтируют системы теплоснабжения, пока же из 46 МКД работы приняты по 16-ти.
Всего в регпрограмме 2020 года – 743 вида работ в 167 домах.
По двум муниципальным образования – Лешуконский и Шенкурский районы – программа капремонта-2020 завершена на 100%. Хорошие показатели выполнения по видам работ и у большинства МО Архангельской области:
Пониже показатели у Мирного (47%), Котласа (28%), Виноградовского района (39%),Онежского района (33%), Приморского района (20%).
Отметим, что показатель по Мирному, Коряжме, Приморскому и Плесецкому району к началу следующей недели подрастет – вчера и сегодня наши инженеры проводили там приемки работ, и эти объекты пока не вошли в статистику.
ХРОНИКИ КАПРЕМОНТА
Архангельск: На улице Победы, 124/1 завершен капремонт фундамента многоквартирного дома
Основные работы по капремонту фундамента здесь были проведены зимой и весной, сейчас же приняты окончательно – с демонтажом аварийных печей и зашивкой перекрытий
На объекте работала бригада ООО «Стройхолдинг». Произведена замена венцов, 100% свай, частично – цокольного перекрытия, в том числе – перекрытия в подъездах. Выполнен демонтаж 4 печных стояков (8 печей) с восстановлением перекрытий, цокольная обшивка и благоустройство придомовой территории.
Часть квартир от демонтажа печей отказалась, что весьма печально и может иметь очень неблагоприятные последствия. И проведенное перед ремонтом экспертное заключение, и работа подрядчика на объекте показали – фундаменты печей находятся в аварийном состоянии. А это может повлечь за собой обрушение печных стояков и фактически сведет на нет все усилия по капитальному ремонту фундамента…
Поскольку подрядной организацией была допущена значительная просрочка, Фонд будет вести претензионную работу по условиям договора.
Северодвинск: Отремонтирован фасад дома 34/42 по улице Ленина
Архитектурный ансамбль исторического центра Северодвинска продолжает преображаться – здесь завершен капитальный ремонт фасада дома 34/42 по улице Ленина.
История ремонта дома достаточно долгая – он был запланирован в резервном перечне программы #капремонт2018, но поскольку договор с подрядной организацией ООО «КСТ» был заключен только в конце года, работы были перенесены на летний период 2019-го.
За недолгие недождливые дни лета-2019 были частично произведены работы по капремонту подвальных помещений и по усилению несущих стен и ограждений наружных стен. Весь объем выполнить сразу не получилось – его пришлось «консервировать» на зиму и переносить в план #капремонт2020.
«Увеличение сроков выполнения работ по ремонту фасада и подвальных помещений на Ленина, 34/42 обусловлено возникновением дополнительных работ, не учтенных сметным расчетом и неблагоприятными погодными условиями, - пояснил заместитель начальника отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области максим Хандов. - Необходимо также отметить, что одновременное производство работ по ремонту фасада и подвальных помещений невозможно в связи с необходимостью разрытия по всему периметру МКД траншеи для выполнения работ по усилению фундамента. Только после проведения работ по обратной засыпке траншеи появляется техническая возможность установки строительных инвентарных лесов для выполнения работ по ремонту фасада, что также влияет на сроки выполнения работ».
В ходе работ также были восстановлены декоративные элементы фасада.
Северодвинск: Продолжаются работы по капремонту фасада на ул.Ленина, 35/37
Ремонт фасада — это целый комплекс работ, направленный на восстановление внешнего вида и защитных свойств фасада, а также увеличения срока его службы.
Ремонт фасадов зданий проводится для устранения обнаруженных повреждений, восстановления целостности облицовки или ее обновления. Выполняемые работы направлены не только на устранение эстетических дефектов — главное преимущество ремонта заключается в повышении эксплуатационных характеристик объекта и продлении срока его службы. В ходе капремонта удается:
Капремонт позволяет обновить архитектурный образ здания, сделать его более комфортным для проживания.
Подрядной организацией ООО »ОтделТрест» на ул.Ленина, 35/37 выполнено усиление цоколя и оконных проемов, малярные и штукатурные работы по всему фасаду. Завершено усиление несущих стен.
Кстати, штукатурка — один из наиболее популярных способов наружной отделки зданий. Она не чувствительна к температурным перепадам и высокой влажности, быстро схватывается, легко очищается от загрязнений. Материал надежно защищает стены от воздействия атмосферных осадков и улучшает теплоизоляционные характеристики здания, обладает хорошей паропроницаемостью, за счет которой стены дома «дышат» и внутри помещений создается здоровый микроклимат.
Что входит в шуткатурные работы при капремонте многоквартирного дома?
В настоящее время на ул.Ленина, 35/37 выполняются работы по усилению арочных проемов коммерческих помещений, расположенных на первом этаже здания. По словам прораба подрядной организации Ивана Безручко, над помещением, где располагается офис компании «МегаФон», все работы завершены, сейчас специалисты работают еще в двух коммерческих помещениях. Прораб пообещал, что закончат работы по усилению арок в течение двух недель.
Параллельно ведутся работы по усилению карнизного свеса – они займут еще около двух недель. После чего, говорит Иван Безручко, можно будет выходить на приемку.
Особое внимание при капремонте фасадов таких домов уделяется ремонту архитектурных фрагментов (карнизов, художественно выполненных наличников окон и дверей, пилястр, рустов). Ведь они играют важную роль в архитектурном комплексе любого здания, поскольку являются его лицом и формируют его внешний облик. И от того, какое состояние тех или иных элементов здания, будет зависеть уровень привлекательности и самого здания.
Конкретный материал выбирается в зависимости от назначения элемента, выполняемых функций, размеров. Монтаж архитектурных фрагментов проводится при соблюдении всех мер безопасности и ГОСТов. Внимание уделяется воссозданию того архитектурного стиля здания, который был изначально.
Благодаря капитальному ремонту элементы декора обретут вторую жизнь. Сначала с декоративного элемента делается слепок, по которому в дальнейшем изготавливается новое изделие. Оно штукатурится, грунтуется, выкрашивается в нужный цвет и – и закрепляется на фасаде здания.
Мирный: На улице Ленина,67 отремонтированы крыша и все внутридомовые инженерные системы
Договор на работы по капитальному ремонту плоской кровли у Фонда капремонта Архангельской области заключен с ООО «ОтделТрест». На субподряде работала бригада ООО «РесСтрой».
В ходе капитального ремонта полностью заменено кровельное покрытие, произведено устройство леерных ограждений. Поменяны фановые стояки. Вентиляционные трубы были в хорошем состоянии – их не меняли.
Работы выполнены без просрочек и с хорошим качеством.
В период 2020 года на Ленина,67 также отремонтированы внутридомовые инженерные системы теплоснабжения, водоснабжения, холодного и горячего водоснабжения. Осталось произвести заземление стояков труб холодного водоснабжения. Фасад здесь отремонтирован ранее в рамках ФЦП «Развитие российских космодромов».
Всего в Мирном по основному перечню работ программы капитального ремонта МКД 2020 года ведутся работы еще на 4 домах:
На сегодня процент выполнения программы #капремонт2020 по видам работ составляет 47%.
Новодвинск: Программа капремонта-2020 – на стадии завершения
Осталось принять работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения на ул.Советов,9 и провести допработы по балконам после утепления фасадов на ул.3 Пятилетки, 24 и 28. Кроме того, на Уборевича,26 после капремонта системы теплоснабжения появилась необходимость проведения допработ – установки трехходового клапана.
Ранее в Новодвинске были заменены лифты в домах на ул. Двинской, 41, 41/1, 45/1 и Южной,17, утеплены фасады по бескаркасной технологии панелями «Термоленд» на ул. 3 Пятилетки, 24 и 28, отремонтирована крыша на ул.Уборевича,30. Внутридомовые инженерные системы водоотведения, холодного и горячего водоснабжения заменены на ул.Советов, 9 и 19.
В 19-м доме на ул.Советов работы приняты в понедельник, 10 августа – без замечаний. Здесь смонтированы новые розлива (нижний розлив), заменены лежаки канализации в подвале – и до колодца. Работы выполняла ООО «СК «Константа».
В резервном перечне 2020 года по Новодвинску остается капремонт 2 крыш – на ул.Мельникова,16 и ул.Фронтовых бригад,3/1.
Приморский район: Приняты работы по капремонту крыши на ул.Маркина,2 в поселке Катунино
Работы выполняла подрядная организация ООО «СК «Константа».
Сделана 100-процентная замена шиферного покрытия и обрешетки, частично поменяны мауэрлат и стропила. Выполнена перекладка вентиляционных шахт от чердачного перекрытия. Установлены водосточные трубы – раньше их не было. Выведены фановые трубы.
В ходе работ была допущена просрочка – вместо 60 дней по договору бригада работала 100.
Онежский район: Капремонт в Малошуйке пока не может начаться из-за обрушения моста
8 августа подрядная организация ООО «РесСтрой» должна была приступить к капитальному ремонту системы теплоснабжения дома на улице Ленина,99 в поселке Малошуйка Онежского района. Бригада уже была на месте, ждали материалы – машина с ними должна была выйти из Вологды.
Но накануне, 7 августа, там обрушился единственный мост через реку Левушка…
Это прервало автомобильное сообщение транспорта между п. Золотуха, Унежма, Куша в п. Малошуйка Онежского района.
Один из пролетов деревянного моста разрушен (длина разрушения около 7 м). Причиной, которую называет издание «Онега» со ссылкой на главу района Сергея Котлова, стал «проезд тяжеловесной техники (металловоза) предположительно массой более 30 т, что значительно превысило допустимую грузоподъемность моста, которая составляет 20т».
Между тем, в обсуждениях социальной сети в Контакте в одной из малошуйских групп, хозяин ломовоза, Александр Абрамовский, написал следующее: «Вес пустой машины -13.700. В кузове лежало 4.950 кг. Есть видео контрольной весовки. Те, кто говорит о 30 тоннах, лгут! У нас пострадала машина. Мы не глупые, чтоб ехать с перегрузом под знаки. Мост гнилющий, повезло, что без жертв. Если есть какие-то вопросы-не разводите сплетни, как бабки старые, а спросите у меня».
9 августа состоялась встреча главы района Ивана Гришина и исполнительного директора АО "Онежский ЛДК" Александра Варакина, по результатам которой достигнута договорённость об оказании содействия в решении проблемы и возможности в предоставлении на безвозмездной основе лесоматериалов и металлоизделий (крепежа), для проведения работ предприятиями Холдинга "Сегежа Групп".
Не позднее 14 августа 2020 г администрацией Онежского района будет подготовлена необходимая локально-сметная документация, после чего будет определён подрядчик, а также сроки выполнения ремонтных работ.
Подрядной организацией ООО «РесСтрой» совместно с куратором работ от Фонда капремонта Архангельской области принято решение не дожидаться ремонта моста, а перекинуть материалы краном через реку. Подрядчик намерен это сделать в ближайшее время.
Пинежский район: В поселке Пинега продолжается капремонт фундамента дома на ул.Серафимовича,15
Здесь уже заменены все венцы, подрядная организация ООО «КСТ» перешла к восстановлению цокольных перекрытий и балок полов первого этажа, - это, согласно сделанному ранее экспертному заключению, были самые уязвимые места дома.
Фундамент в доме хороший – столбчатый железобетонный, - ремонта он не требовал. А вот венцы и полы первого этажа, по словам эксперта Сергея Альбицкого, работавшего над заключением, находились в недопустимом состоянии.
Сегодня венцы заменены – за исключением тех, к которым было не подобраться из-за того, что собственники одной из квартир первого этажа не дали допуск для проведения работ в своем помещении. Все остальные жильцы на период ремонта освободили свои квартиры – в них вскрывались полы. Которые подрядчик, проведя весь необходимый объем работ, обязан восстановить. И уже приступил к восстановлению балок пола и черновых полов в двух квартирах.
«Всегда плохо, когда кто-то из собственников упирается и не дает возможности зайти в свою квартиру и выполнить весь объем работ. Чем такое чревато? Венец, который по вине таких людей остался не поменянным, скоро прогниет. Это значит, что в этом месте будет просадка пола, - то есть вновь нарушится несущая способность здания», - поясняет куратор объекта, инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Вячеслав Стужук.
Отметим, что бригада не смогла вовремя приступить к работам сначала из-за подтопления дороги в период весеннего паводка, затем долгое время заняли переговоры о временном переезде с собственниками первого этажа, потом из-за пандемии подрядчик был вынужден приостановить работы. Плюс пришлось доставлять дополнительные материалы, - когда вскрыли венцы стало понятно, что объем работ в реальности будет несколько другим, чем представлялось ранее.
В целом процесс работ, по оценке нашего куратора, организован хорошо, к качеству вопросов нет, замечания – вовремя устраняются.
Ориентировочная сдача объекта – 15 сентября.
Коряжма: Приняты работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения на ул.Архангельской,7
Рабочая комиссия с участием представителей МО и УК, Фонда капремонта Архангельской области и подрядной организации строительного контроля приняла объект сегодня, 14 августа, - без замечаний.
Подрядная организация ООО «Сантехмонтаж» проводила работы в период с 18.05.2020 по 14.08.2020 года. В ходе капитального ремонта инженерной системы произведена заменена трубопроводов и тепловых узлов, запорной арматуры, а также выполнено утепление системы современными материалами.
Контроль качества осуществляло ООО «Строй-Мастер» в лице инженера Сергея Суханова.
По результатам работы комиссии подписан акт приёмки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества МКД.