Начальник юр. отдела в Архангельске - небольшой, но босс с крепкой зарплатой

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, Руководитель юридического отдела в этом городе в среднем получает 89 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 150 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 131 000 рублей в месяц.
В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 98 000 рублей, в Екатеринбурге – 108 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 101 000 рублей, в Челябинске – 95 000 рублей, в Омске – 87 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 86 000 рублей, в Сыктывкаре – 93 000 рублей и в Петрозаводске - 90 000 рублей в месяц.
Должностная инструкция начальника юридического отдела включает следующий перечень задач и функций для этой должности: