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Начальник юр. отдела в Архангельске - небольшой, но босс с крепкой зарплатой

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, Руководитель юридического отдела в этом городе в среднем получает 89 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 150 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – на 131 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске  - 98 000 рублей, в Екатеринбурге – 108 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 101 000 рублей, в Челябинске – 95 000 рублей, в Омске – 87 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 86 000 рублей, в Сыктывкаре – 93 000 рублей и в Петрозаводске -  90 000 рублей в месяц.

Должностная инструкция начальника юридического отдела включает следующий перечень задач и функций для этой должности:

  • обеспечение соблюдения организацией, ее подразделениями и сотрудниками законодательных требований
  • представление интересов фирмы в досудебных спорах и судебных тяжбах
  • осуществление экспертизы предложенных на рассмотрение приказов, договоров и других документов, предназначенных для внутренних и внешних пользователей
  • экспертиза входящих документов на соответствие требованиям законодательства
  • участие в разработке договоров, включение в них выгодных для организации условий
  • принятие мер по ликвидации и отмене НПА, противоречащих законодательству
  • вынесение заключений по правовым вопросам
  • помощь руководству и сотрудникам организации в решении юридических вопросов
  • разъяснение нюансов законодательства сотрудникам, руководству и подразделениям.
15 август 15:27 | : Экономика

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