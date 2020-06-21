Ирина Чиркова: Первое сентября – не только День знаний, но и день тревог

Лидер фракции «Справедливая Россия» в АОСД, кандидат в губернаторы Ирина Чиркова о новых проблемах грядущего начала учебного года:
Готовность образовательных организаций нашего региона к новому учебному году - тема для августа традиционно злободневная и многогранная. Кроме обычных требований, в этом году добавились еще два важных аспекта - горячее питание младшеклассников и соблюдение противоэпидемиологических рекомендаций.
По горячему питанию, слава богу, вопрос власти обещают решить - иначе такой провал стал бы фатальным для самих властей. Напомню, что для получения федеральной субсидии, составляющей 75 процентов от необходимых затрат, была необходима стопроцентная готовность всех школ региона к организации горячего питания. Это означает наличие в каждой из них столовых с необходимым оборудованием. По данным Роспотребнадзора, изначально соответствовали требованиям для получения федеральной субсидии школы в 58 регионах страны, они и вошли в первоочередный список на получение федеральных средств. Архангельская область в этот список не попала, поскольку в 18 наших малокомплектных школах (это 77 учащихся) физически такое условие не выполнить. Недавно требование Роспотребнадзора к таким сложным субъектам, как наш, было смягчено - детям из малокомплектных школ разрешили возмещать расходы на домашний обед. Эти средства будем изыскивать из областного бюджета.
Но остается вторая проблема, которая вообще может повлиять на весь учебный процесс. 30 июня Постановлением №16 главного санврача РФ были утверждены "Санитарно-эпидемиологические требования к организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".
Эти правила предписывают обеспечить в стенах школ и садов, кроме прочего, массовую термометрию, антисептическую обработку рук на входах в здание, столовую и туалеты, а также регулярное обеззараживание воздуха. Оборудования для всех этих мероприятий, разумеется, в учреждениях нет, а стоят они немало. Только для Архангельска оснащение бесконтактными термометрами, дозаторами и рецеркуляторами (хотя бы по одному на этаж) потребует более 170 млн рублей. Общая потребность по области, надо думать, как минимум в 3-4 раза больше. На сельскую школу в среднем необходимо примерно по 100 тысяч рублей.
Учитывая, что каждая школа, согласно этим же правилам, должна за сутки отчитаться перед Роспотребнадзором о своей готовности к открытию, то совсем скоро реально встанет вопрос: сможет ли школа без обеспечения таких мероприятий вообще принимать и учить детей? Непреклонность надзорного органа уже известна. Замученные директора школ начнут писать объяснительные, потом платить штрафы, а потом - закрывать двери для учеников?!
Образовательные организации, как известно, являются сферой ответственности муниципальных органов власти - именно поэтому на совещании зампред Правительства А.В. Вахрушев преспокойно возложил обязанность приобретать "антиковидное" оборудование на муниципалитеты. Привычка чиновников, ответственных за социалку, в первую очередь, считать деньги и заниматься формализмом, а не пытаться решать проблему лично меня давно раздражает. А как справятся муниципалитеты, областные чиновники думают?! Где они сейчас оперативно найдут такие большие средства и все закупят, областные чиновники поинтересовались?! Тут не перекладывать или отмахиваться от проблемы нужно, а системно и заинтересованно решать, искать возможности, компромиссы, обращаться в Минобрнауки РФ и доказывать необходимость софинансирования.