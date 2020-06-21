ЖК «ID-Морской» в Северодвинске «подрос» до 5-го этажа

Группа «Аквилон» не снижает темп работ на стройплощадке на пр. Морской в городе корабелов.
Комплекс возводится Группой «Аквилон» в центре города корабелов, районе с развитой социальной инфраструктурой и транспортной доступностью. Рядом расположены школа №29, детсады «Морозко», «Яблонька» и «Ручеек», поликлиника №3, горбольница №2, медсанчасть №58. К услугам жителей - магазины, аптеки, отделения банков, кафе и рестораны, ТРЦ «Сити», «ЦУМ» и «Гранд».
В настоящее время на стройплощадке строители выполняют кирпичную кладку стен 5-го этажа и устройство внутренних перегородок на 4-м этаже 1-го корпуса. На 2-ом корпусе завершается кладка стен 1-го этажа. Как и на всех объектах Группы «Аквилон» строительство ЖК ««ID Морской» продолжается без остановок, по графику, с соблюдением необходимых профилактических мер. Сдача комплекса в эксплуатацию запланирована на 4-й квартал 2021 года.
5-этажный жилой комплекс «ID Морской» класса «Комфорт+» строится в рамках нового стандарта качества Группы «Аквилон» 4Э, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Инженерные системы спроектированы с учетом технологий энергосбережения. Главной особенностью ЖК «ID Морской» использование концепции «Умный дом». Система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения: от ежедневного отслеживания расходов коммунальных ресурсов и оплаты счетов в режиме он-лайн до заказа на дом необходимой услуги.
В доме спроектированы квартиры разнообразной панировки площадью от 21 до 61 кв. м, от студий до евро-трехкомнатных. Высота потолков чистовой отделке 2,7 м, в каждой квартире есть балконы и лоджии с панорамным остеклением, которые оборудуются освещением и розетками. Все квартиры сдаются с белой отделкой, которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. В подземном этаже размещается кладовые, доступ к которым обеспечивается на лифте без выхода на улицу. Создаются условия для безбарьерного доступа в парадные и кабины лифтов. Кроме того, на первом этаже разместится полностью оборудованный Детский клуб, который будет передан в собственность жителей.
На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство по концепции «Двор без машин», включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками с ярким сертифицированным антитравматическим покрытием; зоны streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха со скамейками с USB-разъёмами для зарядки гаджетов и Wi-Fi. Во дворе устраиваются велопарковки, безбарьерные прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Предусмотрена просторная гостевая автомобильная парковка.
Сейчас в стадии реализации у Группы «Аквилон» находится порядка 1,3 млн. кв. м, в том числе и социальные объекты, а портфель перспективных проектов составляет около 700 тыс. кв. м.
В Архангельске и Северодвинске компания возводит 19 жилых комплексов общей площадью порядка 250 кв. м. В городе корабелов продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.