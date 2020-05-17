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Работодатели ставят личные качества выше опыта при приеме на работу

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у работодателей, по каким критериям в их компаниях осуществляется подбор молодых специалистов. В опросе приняли участие 1000 представителей предприятий и организаций из всех округов страны, предоставляющих вакантные места выпускникам вузов. Респондентам было предложено выбрать по два основных и дополнительных критерия отбора молодых специалистов, а также две ключевые личностные компетенции, приоритетные для их компании.

Среди ключевых критериев отбора молодых специалистов на первом месте — деловые качества кандидата (64%). Наличие минимального опыта работы важно практически для каждого второго работодателя (49%). На уровень и качество образования обращают внимание в 28% компаний. Знание специфики деятельности ценит каждый пятый работодатель (21%).

Среди дополнительных критериев отбора главный — компьютерные навыки (53%). Опыт прохождения стажировок важен для каждого четвертого работодателя (26%), уровень успеваемости в вузе — для каждого пятого (20%), знание иностранного языка — для 11%.

Наиболее востребованной личностной компетенцией молодых специалистов стала мотивация достижений (48%). Для 44% работодателей важна организованность, для 42% — умение работать в команде. Стремление к самообразованию ценно для 31% компаний, наличие лидерских качеств — для 8%.

За 7 лет, прошедших с момента аналогичного исследования, подход работодателей к отбору молодых специалистов несколько изменился. Несмотря на то, что личностные компетенции для выпускников вузов по-прежнему являются ключевой характеристикой, работодатели стали чуть реже ее оценивать, переключив внимание на наличие хотя бы минимального опыта работы и знание специфики деятельности. Компании также стали реже ориентироваться на уровень образования и успеваемости. Инициативность сегодня ценят меньше, чем в 2013 году, а вот командность — больше.

14 август 07:19 | : Экономика

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