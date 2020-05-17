Строитель Тарасулов отмечен почетным знаком за заслуги перед Архангельском

20 лет предприятие «Агентство-ТС» строит красивые и удобные жилые дома для архангелогородцев. Директор компании Григорий Тарасулов активно участвует в работе совета застройщиков и градостроительного совета, вносит предложения по развитию городской среды.
За личный вклад, который оказал значительное влияние на развитие и процветание города, благосостояние его жителей Григорий Тарасулов удостоен нагрудного знака «За заслуги перед городом Архангельском». Знаменательное событие состоялось в день рождения возглавляемой им компании «Агентство – ТС».
- Григорий Данилович начал работать в сфере строительства в тяжелые годы. Это было рискованное, но верное решение: успешная работа, устойчивость, результативность «Агентства – ТС» тому подтверждение. Нагрудный знак - это признание горожанами заслуг руководителя компании, которая дает возможность арханегелогородцам обрести комфортный дом, уютную атмосферу и современное благоустройство. Спасибо за Ваш труд! – поздравил обладателя почетного знака глава Архангельска Игорь Годзиш.
По признанию Григория Тарасулова, вся его жизнь связана со строительством. С 1964 года молодым специалистом он начал работать на предприятии по производству строительных материалов на юге страны. В Архангельск был переведен в год 400-летия города и продолжил профессиональный путь. Сначала занимался производством цемента и кирпича, и уже 20 лет из этих материалов строит жилье для людей.
- Я счастлив, что жители города наградили меня таким памятным знаком. Это заслуги не только мои, но и всей нашей команды, и администрации города. Совместная работа позволяет менять наш Архангельск к лучшему, - подчеркнул Григорий Тарасулов.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)