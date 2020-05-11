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«ЭкоИнтегратор» отвечает: кто, как, зачем и почему?

Ежедневно в адрес регионального оператора по обращению с ТКО в Архангельской области поступают обращения от жителей. Мы сделали подборку вопросов, на которые мы отвечаем чаще всего.

 

Как и где заключить договор на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО)? Какие нужны документы?

— С 1 января 2020 года сбор, транспортирование, обработка и захоронение ТКО являются новой коммунальной услугой наравне с водоснабжением, отоплением и т.п. Договор на оказание услуги с региональным оператором ООО “ЭкоИнтегратор” обязаны заключить все жители Архангельской области. Документ носит характер публичной оферты, размещен на сайте компании www.eco-tko.ru, был опубликован в газете “Архангельск” от 16 января 2020 г. В соответствии с Правилами обращения с ТКО, если потребитель не направил регоператору заявку и документы, то договор на оказание услуг считается заключенным и вступает в силу на 16-й рабочий день после публикации на официальном сайте регоператора.

Если жителю физически необходим договор, то заключить его можно в офисе ООО “ЭкоИнтегратор” в г. Архангельск, ул.Шабалина, 15/1. К заявлению на заключение договора необходимо приложить копию паспорта собственника жилого помещения, справку о количестве зарегистрированных граждан, копии документов, подтверждающих право собственности, доверенность, если обращается не собственник.

В многоквартирных жилых домах (МКД) региональный оператор заключает договоры с управляющей компанией. Это предусмотрено Правилами обращения с ТКО (п.п. «а» п. 8.1 постановления Правительства РФ №1156). Решение о прямых расчетах с Региональным оператором собственники жилья в МКД могут принять на общем собрании. В этом случае платить за вывоз мусора владельцы квартир будут напрямую регоператору, минуя управляющую организацию. Аналогичная система оплаты услуг по обращению с ТКО действует, если многоквартирный дом находится в непосредственном управлении.

 

Как начисляется плата за ТКО?

— Плата начисляется на каждого человека, проживающего в квартире или в доме, по тарифу, утверждённому Агентством по тарифам и ценам Архангельской области, умноженному на норматив накопления ТКО. Сейчас тариф региональному оператору ООО “ЭкоИнтегратор” утвержден до конца 2020 года, а плата составляет 120,03 рубля для жителей МКД в городах с населением более 12 тысяч человек (тариф для ИЖС составляет 76,26 руб.), 73,23 рубля для МКД в городах с населением менее 12 тысяч человек (тариф для ИЖС - 63,26 руб.) и 51,56 рублей для жителей сельской местности. 

В соответствии c Жилищным Кодексом РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. К ним также относится обращение с ТКО. В случае задолженности регоператор вправе подать на неплательщика в суд. Так, к плате за обращение с отходами могут добавиться пеня и судебные издержки.

 

У гражданина кроме дома, в котором он живет, имеется помещение в собственности, которое, по его словам, не сдается и не используется. Должен ли он платить за ТКО по второму адресу?

— Да. Согласно Жилищному кодексу и Правилам предоставления коммунальных услуг собственник нескольких объектов недвижимости должен оплачивать коммунальную услугу по всем адресам, а не только по фактическому месту жительства. Это регламентировано п. 148 (36) ПП РФ № 354 от 06.05.2011 г.

 

Где взяли данные о собственниках, количестве прописанных человек? Что делать, если в квитанции указано неверное число зарегистрированных?

— В соответствии с федеральным законодательством информацию о потребителях коммунальной услуги регоператоры могут взять из реестров недвижимости, юрлиц и ИП, либо из различных открытых источников, в том числе ГИС ЖКХ. По независящим от регионального оператора ООО “ЭкоИнтегратор” причинам в квитанциях могут быть допущены неточности. Например, указано большее количество человек, прописанных или проживающих в жилом помещении, чем есть на самом деле, или неправильно написаны имя и фамилия собственника.

Регоператор просит абонентов в таких случаях направить ему актуальные сведения для корректировки базы данных. Тогда в следующем месяце придут квитанции, оформленные верно. Для этого достаточно сфотографировать или отсканировать:

- паспорт собственника жилого помещения

- справку о составе семьи или временной регистрации (предоставляет управляющая компания или администрация сельсовета).

Отправить заявление региональному оператору можно следующими способами:

- «Почтой России» на адрес г.Архангельск, ул.Шабалина, д. 15/1

- лично в офисе или обособленных подразделениях РегОператора (адреса размещены на сайте www.eco-tko.ru);

- через сервис “личный кабинет” на сайте АО “Центр расчетов” (www.cr29.ru) - вся информация для подключения сервиса есть на квитанциях.

Обращаем особое внимание на то, что срок рассмотрения письменных заявлений составляет 30 календарных дней.

 

Такое количество мусора у нас не производится, почему мы не можем платить по факту?

— Законодательство РФ предусматривает оплату коммунальной услуги, исходя из нормативов накопления, которые утверждаются региональным правительством. Расчёт по количеству контейнеров возможен лишь в случае, если в регионе введен порядок раздельного накопления ТКО, и он фактически осуществляется. Пока соответствующего нормативного акта и инфраструктуры нет, все жители обязаны оплачивать услугу по нормативу.

 

Кто должен приобретать контейнер: собственник отходов, регоператор или муниципалитет?

— С 1 января 2020 обязанность по созданию и содержанию мест накопления отходов несут органы местного самоуправления или управляющие компании. Эти полномочия прописаны в 8 статье закона «Об отходах производства и потребления». Регоператор имеет право закупать контейнеры только в пределах 1% от необходимой валовой выручки, если эти расходы предусмотрены в тарифе.

 

Если в нашей деревне нет контейнерной площадки, как будет вывозиться мусор?

— Администрация муниципального района совместно с администрацией сельского поселения должны определить места накопления ТКО и установить контейнеры. Это прописано в федеральных законах №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и в СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Если место не определено, контейнеры не установлены, то есть возможность организовать бестарный сбор отходов. В таком случае жители выносят мешки с мусором на обочину проезжей части в установленное время, откуда их забирают мусоровозы.

 

Ребенок живет в другом городе, муж уезжает часто на вахту, отсутствуя несколько месяцев в году, всей семьёй летом живём на даче. Можно ли уменьшить платёж в таких ситуациях?

— Условия перерасчёта платы за коммунальные услуги, в том числе за ТКО, утверждены постановлением Правительства РФ № 354. Если собственник или другой человек, зарегистрированный в жилом помещении, не проживает в нём какое-то время, то необходимо предоставить региональному оператору или управляющей организации заявление о перерасчёте и документ, подтверждающий период отсутствия.

Приложить можно один из следующих документов:

- копию командировочного удостоверения или решения (приказа, распоряжения) о направлении в служебную командировку или справки с копиями проездных билетов;

- справку о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении;

- проездные билеты, оформленные на имя потребителя, или их заверенные копии;

- счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их заверенные копии;

- документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту его временного пребывания в установленных законодательством Российской Федерации случаях, или его заверенная копия;

- справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого помещения, в котором потребитель временно отсутствовал, подтверждающая начало и окончание периода, в течение которого жилое помещение находилось под непрерывной охраной и пользование которым не осуществлялось;

- справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения учебного заведения, детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным пребыванием;

- справка консульского учреждения или дипломатического представительства Российской Федерации в стране пребывания, подтверждающая временное пребывание гражданина за пределами России. Или заверенная копия документа, удостоверяющего личность гражданина РФ и содержащего отметки о пересечении государственной границы при выезде из страны и въезде в неё;

- справка дачного, садового, огороднического товарищества, подтверждающая период временного пребывания гражданина там;

- иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и продолжительность временного отсутствия в жилом помещении.

 

Я весь образующийся мусор сжигаю и закапываю на огороде. Могу не платить?

- В соответствии со ст. 22 Федерального закона № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» отходы производства и потребления можно утилизировать только безопасными для здоровья населения и среды обитания способами. Сжигание, самовольное закапывание в неположенном месте к таковым не относятся. При горении мусора воздух загрязняется вредными веществами. Самостоятельно вывозить ТКО нельзя. Это право есть исключительно у тех транспортных компаний, которые заключили договоры с региональным оператором и имеют лицензии на обращение с отходами.

 

Куда обратиться за разъяснениями?

- Получить консультацию по любому вопросу, связанному с работой Регионального оператора по обращению с ТКО в Архангельской области можно и дистанционно: по телефону "горячей линии" +7(8182)63-70-02, а также через популярные мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram) по номеру +7(965)734-70-04. 

Задать свой вопрос можно и в официальной группе компании в ВК: https://vk.com/ecotko29.

 

 

 

13 август 13:19 | : Экономика

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