«ЭкоИнтегратор» отвечает: кто, как, зачем и почему?

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Ежедневно в адрес регионального оператора по обращению с ТКО в Архангельской области поступают обращения от жителей. Мы сделали подборку вопросов, на которые мы отвечаем чаще всего.
Как и где заключить договор на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО)? Какие нужны документы?
— С 1 января 2020 года сбор, транспортирование, обработка и захоронение ТКО являются новой коммунальной услугой наравне с водоснабжением, отоплением и т.п. Договор на оказание услуги с региональным оператором ООО “ЭкоИнтегратор” обязаны заключить все жители Архангельской области. Документ носит характер публичной оферты, размещен на сайте компании www.eco-tko.ru, был опубликован в газете “Архангельск” от 16 января 2020 г. В соответствии с Правилами обращения с ТКО, если потребитель не направил регоператору заявку и документы, то договор на оказание услуг считается заключенным и вступает в силу на 16-й рабочий день после публикации на официальном сайте регоператора.
Если жителю физически необходим договор, то заключить его можно в офисе ООО “ЭкоИнтегратор” в г. Архангельск, ул.Шабалина, 15/1. К заявлению на заключение договора необходимо приложить копию паспорта собственника жилого помещения, справку о количестве зарегистрированных граждан, копии документов, подтверждающих право собственности, доверенность, если обращается не собственник.
В многоквартирных жилых домах (МКД) региональный оператор заключает договоры с управляющей компанией. Это предусмотрено Правилами обращения с ТКО (п.п. «а» п. 8.1 постановления Правительства РФ №1156). Решение о прямых расчетах с Региональным оператором собственники жилья в МКД могут принять на общем собрании. В этом случае платить за вывоз мусора владельцы квартир будут напрямую регоператору, минуя управляющую организацию. Аналогичная система оплаты услуг по обращению с ТКО действует, если многоквартирный дом находится в непосредственном управлении.
Как начисляется плата за ТКО?
— Плата начисляется на каждого человека, проживающего в квартире или в доме, по тарифу, утверждённому Агентством по тарифам и ценам Архангельской области, умноженному на норматив накопления ТКО. Сейчас тариф региональному оператору ООО “ЭкоИнтегратор” утвержден до конца 2020 года, а плата составляет 120,03 рубля для жителей МКД в городах с населением более 12 тысяч человек (тариф для ИЖС составляет 76,26 руб.), 73,23 рубля для МКД в городах с населением менее 12 тысяч человек (тариф для ИЖС - 63,26 руб.) и 51,56 рублей для жителей сельской местности.
В соответствии c Жилищным Кодексом РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. К ним также относится обращение с ТКО. В случае задолженности регоператор вправе подать на неплательщика в суд. Так, к плате за обращение с отходами могут добавиться пеня и судебные издержки.
У гражданина кроме дома, в котором он живет, имеется помещение в собственности, которое, по его словам, не сдается и не используется. Должен ли он платить за ТКО по второму адресу?
— Да. Согласно Жилищному кодексу и Правилам предоставления коммунальных услуг собственник нескольких объектов недвижимости должен оплачивать коммунальную услугу по всем адресам, а не только по фактическому месту жительства. Это регламентировано п. 148 (36) ПП РФ № 354 от 06.05.2011 г.
Где взяли данные о собственниках, количестве прописанных человек? Что делать, если в квитанции указано неверное число зарегистрированных?
— В соответствии с федеральным законодательством информацию о потребителях коммунальной услуги регоператоры могут взять из реестров недвижимости, юрлиц и ИП, либо из различных открытых источников, в том числе ГИС ЖКХ. По независящим от регионального оператора ООО “ЭкоИнтегратор” причинам в квитанциях могут быть допущены неточности. Например, указано большее количество человек, прописанных или проживающих в жилом помещении, чем есть на самом деле, или неправильно написаны имя и фамилия собственника.
Регоператор просит абонентов в таких случаях направить ему актуальные сведения для корректировки базы данных. Тогда в следующем месяце придут квитанции, оформленные верно. Для этого достаточно сфотографировать или отсканировать:
- паспорт собственника жилого помещения
- справку о составе семьи или временной регистрации (предоставляет управляющая компания или администрация сельсовета).
Отправить заявление региональному оператору можно следующими способами:
- «Почтой России» на адрес г.Архангельск, ул.Шабалина, д. 15/1
- лично в офисе или обособленных подразделениях РегОператора (адреса размещены на сайте www.eco-tko.ru);
- через сервис “личный кабинет” на сайте АО “Центр расчетов” (www.cr29.ru) - вся информация для подключения сервиса есть на квитанциях.
Обращаем особое внимание на то, что срок рассмотрения письменных заявлений составляет 30 календарных дней.
Такое количество мусора у нас не производится, почему мы не можем платить по факту?
— Законодательство РФ предусматривает оплату коммунальной услуги, исходя из нормативов накопления, которые утверждаются региональным правительством. Расчёт по количеству контейнеров возможен лишь в случае, если в регионе введен порядок раздельного накопления ТКО, и он фактически осуществляется. Пока соответствующего нормативного акта и инфраструктуры нет, все жители обязаны оплачивать услугу по нормативу.
Кто должен приобретать контейнер: собственник отходов, регоператор или муниципалитет?
— С 1 января 2020 обязанность по созданию и содержанию мест накопления отходов несут органы местного самоуправления или управляющие компании. Эти полномочия прописаны в 8 статье закона «Об отходах производства и потребления». Регоператор имеет право закупать контейнеры только в пределах 1% от необходимой валовой выручки, если эти расходы предусмотрены в тарифе.
Если в нашей деревне нет контейнерной площадки, как будет вывозиться мусор?
— Администрация муниципального района совместно с администрацией сельского поселения должны определить места накопления ТКО и установить контейнеры. Это прописано в федеральных законах №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и в СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Если место не определено, контейнеры не установлены, то есть возможность организовать бестарный сбор отходов. В таком случае жители выносят мешки с мусором на обочину проезжей части в установленное время, откуда их забирают мусоровозы.
Ребенок живет в другом городе, муж уезжает часто на вахту, отсутствуя несколько месяцев в году, всей семьёй летом живём на даче. Можно ли уменьшить платёж в таких ситуациях?
— Условия перерасчёта платы за коммунальные услуги, в том числе за ТКО, утверждены постановлением Правительства РФ № 354. Если собственник или другой человек, зарегистрированный в жилом помещении, не проживает в нём какое-то время, то необходимо предоставить региональному оператору или управляющей организации заявление о перерасчёте и документ, подтверждающий период отсутствия.
Приложить можно один из следующих документов:
- копию командировочного удостоверения или решения (приказа, распоряжения) о направлении в служебную командировку или справки с копиями проездных билетов;
- справку о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении;
- проездные билеты, оформленные на имя потребителя, или их заверенные копии;
- счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их заверенные копии;
- документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту его временного пребывания в установленных законодательством Российской Федерации случаях, или его заверенная копия;
- справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого помещения, в котором потребитель временно отсутствовал, подтверждающая начало и окончание периода, в течение которого жилое помещение находилось под непрерывной охраной и пользование которым не осуществлялось;
- справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения учебного заведения, детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным пребыванием;
- справка консульского учреждения или дипломатического представительства Российской Федерации в стране пребывания, подтверждающая временное пребывание гражданина за пределами России. Или заверенная копия документа, удостоверяющего личность гражданина РФ и содержащего отметки о пересечении государственной границы при выезде из страны и въезде в неё;
- справка дачного, садового, огороднического товарищества, подтверждающая период временного пребывания гражданина там;
- иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и продолжительность временного отсутствия в жилом помещении.
Я весь образующийся мусор сжигаю и закапываю на огороде. Могу не платить?
- В соответствии со ст. 22 Федерального закона № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» отходы производства и потребления можно утилизировать только безопасными для здоровья населения и среды обитания способами. Сжигание, самовольное закапывание в неположенном месте к таковым не относятся. При горении мусора воздух загрязняется вредными веществами. Самостоятельно вывозить ТКО нельзя. Это право есть исключительно у тех транспортных компаний, которые заключили договоры с региональным оператором и имеют лицензии на обращение с отходами.
Куда обратиться за разъяснениями?
- Получить консультацию по любому вопросу, связанному с работой Регионального оператора по обращению с ТКО в Архангельской области можно и дистанционно: по телефону "горячей линии" +7(8182)63-70-02, а также через популярные мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram) по номеру +7(965)734-70-04.
Задать свой вопрос можно и в официальной группе компании в ВК: https://vk.com/ecotko29.
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