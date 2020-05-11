«Из 6 миллиардов, выделенных из госбюджета, до Соловков дошел 1»

Вчера мы опубликовали материал о коррупции в Минкульте РФ. Речь шла о миллионах, разворованных при проведении реставрационных работах на Соловках. И предложили нашим наблюдателем высказаться – не принимали ли в этом участие архангельские чиновники.
Первым откликнулся независимый соловецкий гид, член Ассоциации «Вольной дело» Олег Кодола. По его мнению, там воровали не миллионами, а МИЛЛИАРДАМИ. И, если не при соучастии, то при попустительстве отдельных местных персонажей…
- Признания и посадки мелких чиновников Минкульта, отвечающих за подготовку конкурсной документации – это верхушка айсберга, нацеленного за отмывание денег на федеральных программах и бюджетах разных уровней. Говорят, из 6 миллиардов, выделенных на прошлом витке «федеральной программы развития Соловков», до Соловков дошёл 1. Большая часть денег отмывается ещё на этапе «проектов и дизайн-макетов». Меньшая – растворяется на счетах многочисленных подрядчиков, вынужденных «отмывать» деньги потому что так... составлена конкурсная документация.
Приведу пример, как создаются условия для «выкачивания» денег из федеральной программы на размещении рабочих. Конкурсный нюанс: в документации не указывается, что на Соловках нет мест для размещения приезжих. Организация выигрывает конкурс и сталкивается с необходимостью разместить рабочий городок на Соловках. Ей говорят: мест нет, потому что земли нет – кругом памятники федерального значения да лесные заповедные территории. Единственный выход: заключить Договор с муниципальным предприятием, которое позволит на муниципальных землях построить рабочий городок, но есть нюанс. Подрядная организация, построившая городок за свои деньги, будет платить муниципальному предприятию... за каждого человека, проживающего на этой земле. Триста рублей в день. Триста рабочих. Девяносто тысяч в день. Два миллиона семьсот тысяч в месяц. Более 32 миллионов в год, которые не предусмотрены в конкурсной документации.
Муниципальное предприятие, кстати, было организовано по указу вице-губернатора Архангельской области, назначенца из Администрации Президента – Романа Балашова, который «поставил» директором муниципалки своего человека. Круг замкнулся: одни чиновники в Москве делают «кривую» конкурсную документацию; другие чиновники из Москвы организуют контроль денег на местах. Но сажают, почему-то, пешек из Минкульта. Те, кто реально «поднимал бабло» – уходят на новые должности. Например, Роман Балашов сейчас занимается патриотизмом в Калининградской области... И таких «лазеек» – масса.
Сейчас никто не ворует бюджетные средства самостоятельно – это уровень дилетантов. Сейчас никто не ворует деньги «в группах» – это организованная преступность, за неё большие сроки. Сейчас воруют деньги, не отпуская их из рук, контролируя весь процесс от создания конкурсной документации до организации местной «предпринимательской» инфраструктуры, выводящей деньги из оборота. Коррупция в России сегодня – это высокотехнологичный процесс, обслуживающий систему отрицательного отбора, сложившуюся во всех сферах управления России за последние 20 лет. У нас теперь коррупция и есть экономика. В общем, как писал Кэрролл: «Я видала такую чепуху, по сравнению с которой эта чепуха — толковый словарь»… -