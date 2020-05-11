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В Северодвинск возвращается льготный проезд

Вслед за столицей области, в автобусах города корабелов возобновляется льготный проезд для лиц пенсионного возраста. Правда, только с 1 сентября.

Такое решение приятно вчера на заседании оперативного штаба по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

аседание проходило под председательством главы Северодвинска Игоря Скубенко в режиме ВКС. В нём приняли участие руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Пётр Демяненко, руководители учреждений здравоохранения и социальной сферы, а также представители правоохранительных органов и градообразующих предприятий.
Согласно информации, предоставленной Петром Демяненко, сегодня эпидситуацию в Северодвинске можно назвать стабильной.

- В сутки мы фиксируем от нуля до двух случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. Всего, начиная с 9 апреля на территории Северодвинска зарегистрировано 3118 случаев. Сегодня под наблюдением остаются 178 человек, - сказал он.
По данным ФМБА, на градообразующих предприятиях также фиксируются единичные случаи заболевания, 143 человека находятся под медицинским наблюдением, а 26 контактных лиц - на карантине.

Постепенно возвращаются к нормальной работе медицинские учреждения.

Игорь Скубенко поинтересовался у специалистов, следует ли возобновить сейчас бесплатный проезд в общественном транспорте горожан 70 лет и старше или стоит отложить возвращение льготы до сентября.

По мнению Петра Демяненко, сейчас, когда горожане начинают массово возвращаться в Северодвинск из других регионов страны и районов Архангельской области, высок риск обострения эпидситуации, поэтому возвращать в общественный транспорт людей преклонного возраста рано.

Участники совещания пришли к единому мнению о возобновлении льготного проезда в автобусах городских маршрутов северодвинцев старше 70 лет с 1 сентября. Однако при условии, что эпидситуация будет стабильной.

Помимо этого, чтобы дать пенсионерам возможность сбора и вывоза урожая, гражданам 70 лет и старше будет предоставлено право бесплатного проезда в автобусах пригородных маршрутов №101, 103, 104 в период с 1 по 30 сентября с понедельника по четверг включительно, без ограничения по времени и количеству поездок.

В связи с началом нового учебного года с 1 сентября учащиеся и студенты очной формы обучения смогут воспользоваться правом проезда по льготным билетам стоимостью 22 рубля за одну поездку при предъявлении справки из образовательной организации.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)  

12 август 10:49 | : Экономика

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