Пенсионеры УФСИН Архангельской области предпочитают уезжать из региона

В УФСИН России по Архангельской области граждане и пенсионеры получили государственные жилищные сертификаты на приобретение своего жилья.
Выдача данных документов осуществляется в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". На этот раз УФСИН России по Архангельской области выделено 16 бланков на общую сумму свыше 49 миллионов рублей.
В числе счастливчиков на приобретение жилья не только пенсионеры УИС, но и граждане, подлежащие переселению из поселков, где располагались учреждения с особыми условиями хозяйственной деятельности. Это в основном жители населенных пунктов Плесецкого, Коношского и Пинежского районов.
Полученный государственный сертификат позволяет улучшить условия проживания. Приобретать собственные квартиры обладатели государственной социальной выплаты планируют не только в Архангельской области, но и за ее пределами. Предпочтение будущие новоселы отдают Москве и Подмосковью, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также Ярославлю.