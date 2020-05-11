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Пенсионеры УФСИН Архангельской области предпочитают уезжать из региона

В УФСИН России по Архангельской области граждане и пенсионеры получили государственные  жилищные сертификаты  на приобретение своего жилья.

Выдача данных документов осуществляется в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".  На этот раз УФСИН России по Архангельской области выделено 16 бланков  на общую сумму свыше  49 миллионов рублей.

В числе счастливчиков на приобретение жилья  не только пенсионеры УИС, но и граждане, подлежащие переселению из поселков, где располагались учреждения с особыми условиями хозяйственной деятельности.  Это в основном жители населенных пунктов Плесецкого, Коношского и Пинежского районов.

Полученный государственный сертификат позволяет улучшить условия проживания. Приобретать собственные квартиры обладатели государственной социальной выплаты планируют  не только в Архангельской области, но и за ее пределами. Предпочтение будущие новоселы отдают Москве и Подмосковью, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также Ярославлю.

12 август 09:22 | : Экономика

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