«ЭкоИнтегратор» вступил в активный диалог с жителями Холмогор

Сегодня в Холмогорах прошла встреча специалистов Регионального оператора по обращению с ТКО с жителями района. Встреча прошла в актовом зале администрации МО "Холмогорский муниципальный район". Задать вопросы на тему организации вывоза ТКО пришли представители нескольких юридических лиц и простые жители села.
- Встреча прошла в форме активного диалога,- рассказала Ольга Барболина, заместитель коммерческого директора ООО "ЭкоИнтегратор".- Юридических лиц интересовали вопросы заключения договоров и организации легального вывоза ТКО, возможности аренды контейнеров для сбора ТКО, юридические тонкости оформления документов. Такая активность представителей бизнеса радует - будем отрабатывать каждую заявку, подводить предпринимателей к работе в рамках закона.
Простые жители района пришли на встречу с представителями Регионального оператора с вопросами по выставленным квитанциям и возможным перерасчетам.
- Чаще всего вопросы о перерасчетах или оказанных услугах возникают у жителей частного сектора. Часто в небольших деревнях или поселках централизованный вывоз отходов не производился,- их просто сжигали или закапывали. Бывали случаи, когда и вовсе свозили в лес, на несанкционированную свалку,- рассказала Ольга Барболина.- И тут жители получают наши квитанции. К сожалению, в некоторых из них появляются технические ошибки - указаны некорректные персональные данные, информация по количеству прописанных и т.д. Люди обращаются к нам, специалисты рассматривают каждое заявление, вносят коррективы.
Стоит напомнить, что если в квитанции указаны некорректные персональные данные, количество зарегистрированных или есть иные ошибки, необходимо об этом сообщить в офис ООО "ЭкоИнтегратор" или АО "Центр расчетов". Для корректировки данных, достаточно предоставить документы на собственность, выписку из поквартирной карточки или домовой книги. Удобнее всего это сделать, воспользовавшись сервисом «личный кабинет» на сайте АО «Центр расчетов» (www.cr29.ru) - вся необходимая для регистрации и подключения информация есть на квитанции.
Практика проведения выездных встреч специалистов Регионального оператора с населением районов Архангельской области будет продолжена и в дальнейшем. Напомним, что получить консультацию по любому вопросу, связанному с работой Регионального оператора по обращению с ТКО в Архангельской области можно и дистанционно: по телефону "горячей линии" +7(8182)63-70-02, а также через популярные мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram) по номеру +7(965)734-70-04. Задать свой вопрос можно и в официальной группе компании в социальной сети "ВКонтакте": https://vk.com/ecotko29.