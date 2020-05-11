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Российские выпускники вузов жалуются на сложности в поисках работы

Выпускникам вузов всегда трудно впервые выходить на рынок труда, а в этом году ситуацию усугубил «коронакризис». Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у молодых специалистов с высшим образованием, с какими проблемами они сталкиваются при поиске работы. В опросах приняли участие выпускники российских вузов 2017—2019 гг. и молодежь до 27 лет с опытом прохождения стажировок из всех округов страны.

О трудоустройстве выпускников 2020 года делать выводы пока рано: не все из них еще даже вышли на рынок труда, поэтому о сложностях поиска работы SuperJob опросил молодых специалистов 2017—2019 гг. выпуска. Отвечая на открытый опрос, большинство из них назвали основной сложностью трудоустройства отсутствие опыта (68%). 15% бывших студентов отметили отсутствие или малое количество подходящих вакансий, 8% — низкие зарплатные предложения. 2% считают проблемой отсутствие у них практических навыков и знаний необходимых для работы программ.

По 1% винят в своих сложностях отсутствие протекции и блата, гендерные стереотипы, высокую конкуренцию на рынке труда и недобросовестных работодателей. Среди прочих трудностей респонденты отмечали отсутствие программ стажировок и обучения в компаниях, неподходящий график работы, удаленность работы от дома и призыв на военную службу. Лишь 4% опрошенных не сталкивались с какими-либо трудностями при поиске работы после окончания вуза. 

Выпускники вузов 2017—2019 гг. оценили сложность поиска работы в среднем на 7,1 балла из 10. Причем молодые специалисты 2019 гг. выпуска испытывают больше трудностей, чем, к примеру, те, кто закончил вуз 3 года назад (7,3 и 6,8 балла соответственно). В среднем же по рынку труда сложность поиска работы россияне оценивают в 6,4 балла. 

Несмотря на то, что основной функцией стажировки 71% молодежи считает получение практических навыков, это еще и отлично зарекомендовавший себя способ устроиться на работу. Именно о такой карьерной траектории рассказали 65% россиян до 27 лет, имеющих опыт прохождения стажировок. Еще 12% стажировавшихся респондентов джоб-оффер получили, но отклонили. 

Сравнение результатов исследований 2017 и 2020 года показывает, как меняется оценка сложностей трудоустройства в течение 3 лет после окончания вуза: так, «свежевыпущенные» молодые специалисты сложности трудоустройства оценивают на максимальный балл (выпускники 2017 года 3 года назад — в среднем на 7,2 балла, выпускники 2019 года сегодня — на 7,3 балла). Спустя 3 года после выпуска оценки трудностей устройства на работу снижаются и приближаются к средним по рынку. Так, сегодня выпускники 2017 года оценивают сложности поиска работы в среднем на 6,8 балла.  

11 август 08:52 | : Экономика

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