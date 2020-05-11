Глава Северодвинска вступил в диалог с Фондом капремонта

Глава Северодвинска Игорь Скубенко и директор фонда капитального ремонта Архангельской области Александр Бараев обсудили ряд вопросов, актуальных для города корабелов.
В диалоге приняли участие заместитель главы Северодвинска по городскому хозяйству Ольга Ковальчук и исполняющая обязанности председателя комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации Любовь Кривощёкова.
Во-первых, Игорь Скубенко обратил внимание на те объекты, где идёт модернизация тепловых пунктов с тем, чтобы перевести их с открытой системы горячего водоснабжения на закрытую. Важно успеть завершить работы и ввести в эксплуатацию приборы учёта тепловой энергии до начала отопительного периода.
Александр Бараев пояснил, что на четырёх объектах подразумевается замена приборов учёта. Это ул.Ломоносова, 14, ул.Торцева, 53, ул.Пионерская, 31 и ул.Ленина,4. На Торцева, 53 работы завершены, остальные объекты переданы в работу в начале августа, плановое окончание – 1 сентября, к этому времени должны быть завершены основные работы, гидравлика и опрессовка. Утепление труб не исключено, что будет проведено до середины ноября – это связано с заказом и доставкой утеплителя и является обычной практикой. Столь позднее заключение договоров и начала работ обусловлено необходимостью доработки проектных решений.
Во-вторых, внимания регоператора требуют фасады исторической части Северодвинска. Так называемые сталинки создают неповторимое архитектурное лицо города и попадают в объективы всех фото-и видеокамер при проведении различных мероприятий. Например, на площади Ломоносова осталось неотремонтированным всего одно здание. Ждёт штукатуров дом № 50 на улице Советской. Помимо этого, его фундамент нуждается в усилении.
Александр Бараев сообщил, что внеочередной ремонт фасадов возможен только на условиях софинансирования бюджета. Он также напомнил, что перенести работы капитального характера из более позднее периода на более ранний возможно при наличии экономии после заключения контрактов.
Любовь Кривощёкова напомнила, что администрация города держит на контроле выполнение гарантийных обязательств после ремонта фасадов в старом городе. Адреса домов: проспект Ленина, 39/36, 21/47, улица Торцева, 2/2-Г. Заметим, что фасады на улице Ленина были реализованы в 2015 году на средства госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ. Комплекс работ на них был не полным – смета делалась на основании тех объемов, которые были выданы муниципальным образованием. Поэтому есть основания полагать, что именно поэтому сегодня там наблюдается отслоение штукатурки. По данным объектам есть решение суда – оно, несмотря на объективные обстоятельства, обязательно к выполнению.
Участники совещания обсудили недокрашенный фасад на Морском проспекте, 24. В прошлом году со стороны улицы его утеплили и начали покрывать жёлтой краской. Цветовое решение ранее было согласовано управлением градостроительства, но - устроило далеко не всех жителей. В этом году фасад со стороны двора будут обшивать панелями «Термолэнд» и подберут другой оттенок для стен. На выкраску подрядчик пригласит специалиста управления градостроительства и земельных отношений администрации Северодвинска.
Следующая проблема - кровли. До настоящего времени вопрос урегулирования ущерба собственникам от залития квартир при проведении капремонта решается в судах. По 8 квартирам ущерб урегулирован в досудебном порядке, по 2 квартирам есть решения судов, еще по 10 – пока нет. Между тем, всем пострадавшим подрядной организацией было предложено возмещение ущерба – в денежном выражении или непосредственно проведением ремонта.
Позиция Фонда – люди идут в суд в расчете на максимальное извлечение прибыли, заказывая экспертные заключения, зачастую не соответствующие реальной картине.
Что же касается процесса работ на Портовой, 15, то там остались незначительные недоделки, которые подрядчик устраняет.
В этом году подрядчики допустили заливание дождями квартир нескольких домов на улицах Советских Космонавтов и Орджоникидзе – крыши были вскрыты без проведения мероприятий по недопущению залитий. Подрядным организациям направлены уведомления о штрафных санкциях.
В ходе ремонта кровли дома № 17 на Морском проспекте подрядчик пытался в рабочем порядке исправлять допущенные ошибки. В результате на кровле было сделано 96 заплат. Фонд будет настаивать на переделке выполненных работ.
Александр Бараев подтвердил, что у некоторых подрядчиков значительно страдает дисциплина и культура производства, и заверил, что за такие нарушения они получают штрафы.
Игорь Скубенко обратил внимание директора фонда капремонта на провалы асфальтобетонного покрытия после замены выпусков и настоятельно рекомендовал исправить это в кратчайшие сроки. Контрольное управление администрации Северодвинска занимает непримиримую позицию: штраф за нарушения при проведении земляных работ может достигать 100 тысяч рублей. Александр Бараев согласен с таким подходом, назвав его правильным и обоснованным.
Игорь Скубенко поблагодарил Александра Бараева за конструктивный разговор и выразил уверенность в дальнейшем результативном взаимодействии.
- Мне импонирует ваша открытость и готовность к диалогу, - подвёл итог встрече глава Северодвинска.