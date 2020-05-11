Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Группа "Аквилон" подскажет, где можно взять ипотеку по самой низкой ставке

Ипотека с рекордно низкой ставкой в 0,01% доступна при покупке квартиры в новостройках Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске.


Многолетний опыт сотрудничества с ведущими банками позволяет предоставлять Группе «Аквилон» особые условия для клиентов. Заключаю сделку в августе, практически не придется платить проценты – это сделает застройщик. Поэтому ежемесячный платеж составит всего от 6,9 тыс. рублей в месяц. Со следующего года ипотечная ставка составит 6,5% годовых.

Воспользоваться данным предложением можно при условии оформления ипотечного кредита на срок от 3 до 30 лет, первоначальном взносе не менее 20% от стоимость жилья, а также сумме ипотечного кредита не более 3 млн рублей.

Оформить ипотечный кредит можно непосредственно в офисах Группы «Аквилон». Подробности – по телефонам  8(8182)65-00-08 в Архангельске и 8(8184)52-00-00 в Северодвинске.

Сейчас в стадии реализации у Группы «Аквилон» находится порядка 1,3 млн. кв. м, в том числе и социальные объекты, а портфель перспективных проектов составляет около 700 тыс. кв. м.

В Архангельске и Северодвинске компания возводит 19 жилых комплексов общей площадью порядка 250 кв. м. Кроме того в Архангельске проектируется новый жилой комплекс «Аквилон-REKA» в Соломбале. В Северодвинске продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.

 

*Ставка 0,01 % действует в течение 6 месяцев с даты заключения кредитного договора. По истечении данного периода процентная ставка составит 6,49%. Указанные % ставки применяются при приобретении жилого помещения на первичном рынке в аккредитованных Банком объектах строительства (многоквартирных домах и домах блокированной застройки, введенных в эксплуатацию) у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда и его управляющей компании) по ДДУ/ ДУПТ по ДДУ, в соответствии с положениями 214-ФЗ, или по ДКП (у застройщика) при наличии договоров личного страхования и страхования жилого помещения (после оформления права собственности). Кредитный договор должен быть заключен с 01.07.2020 по 01.11.2020 г. (включительно). Валюта кредита - рубли РФ. Срок кредита от 3 до 30 лет. Размер кредита от 300 тыс. до 8 млн для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской обл./ до 3 млн для остальных регионов, но не более 80% от стоимости передаваемого в залог имущества. В случае использования средств М(С)К для формирования первоначального взноса, размер собственных средств должен составлять не менее 10% от стоимости передаваемого в залог имущества. Банк принимает решение о заключении кредитного договора на основании всей предоставленной информации в соответствии с требованиями к заемщикам. Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001, местонахождение: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46, внесена запись Управлением Федеральной налоговой службы по Костромской области в Единый государственный реестр юридических лиц 01 сентября 2014 года за основным государственным регистрационным номером 1144400000425, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 963 от «05» декабря 2014 года. Сроки действия акции с 01.08.2020 года по 30.09.2020 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08 и (8184) 52-00-00. Застройщик ООО СЗ «Соломбаластрой». ЖК  «NEXT» (1 этап). Перевод: «NEXT» (Некст) - «следующий». Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:050515:1459, 29:22:050515:26, 29:22:050515:61 и 29:22:050515:31; земельного участка: №29:28:103090:81. Перевод: «WEKING» (Викинг) - «мы король». Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф










Занимаетесь переработкой твёрдых отходов? Вам необходима линия гранулирования полимеров? Закажите, воспользовавшись сайтом https://ok-stanok.ru/shop/141-linii-granulyatsii. Износоустойчивость, безопасность в работе, высокая производительность, удобство в эксплуатации и оптимальное соотношение цена-качество.

10 август 11:16 | : Экономика

Главные новости


Архангельские коммунисты решили «слить» и районные выборы
«Отфильтрованные», или Как это делается в Поморье
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2020 (94)
Июль 2020 (304)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)

Деньги


все материалы
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20