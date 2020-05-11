Группа "Аквилон" подскажет, где можно взять ипотеку по самой низкой ставке

Ипотека с рекордно низкой ставкой в 0,01% доступна при покупке квартиры в новостройках Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске.
Многолетний опыт сотрудничества с ведущими банками позволяет предоставлять Группе «Аквилон» особые условия для клиентов. Заключаю сделку в августе, практически не придется платить проценты – это сделает застройщик. Поэтому ежемесячный платеж составит всего от 6,9 тыс. рублей в месяц. Со следующего года ипотечная ставка составит 6,5% годовых.
Воспользоваться данным предложением можно при условии оформления ипотечного кредита на срок от 3 до 30 лет, первоначальном взносе не менее 20% от стоимость жилья, а также сумме ипотечного кредита не более 3 млн рублей.
Оформить ипотечный кредит можно непосредственно в офисах Группы «Аквилон». Подробности – по телефонам 8(8182)65-00-08 в Архангельске и 8(8184)52-00-00 в Северодвинске.
Сейчас в стадии реализации у Группы «Аквилон» находится порядка 1,3 млн. кв. м, в том числе и социальные объекты, а портфель перспективных проектов составляет около 700 тыс. кв. м.
В Архангельске и Северодвинске компания возводит 19 жилых комплексов общей площадью порядка 250 кв. м. Кроме того в Архангельске проектируется новый жилой комплекс «Аквилон-REKA» в Соломбале. В Северодвинске продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.
*Ставка 0,01 % действует в течение 6 месяцев с даты заключения кредитного договора. По истечении данного периода процентная ставка составит 6,49%. Указанные % ставки применяются при приобретении жилого помещения на первичном рынке в аккредитованных Банком объектах строительства (многоквартирных домах и домах блокированной застройки, введенных в эксплуатацию) у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда и его управляющей компании) по ДДУ/ ДУПТ по ДДУ, в соответствии с положениями 214-ФЗ, или по ДКП (у застройщика) при наличии договоров личного страхования и страхования жилого помещения (после оформления права собственности). Кредитный договор должен быть заключен с 01.07.2020 по 01.11.2020 г. (включительно). Валюта кредита - рубли РФ. Срок кредита от 3 до 30 лет. Размер кредита от 300 тыс. до 8 млн для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской обл./ до 3 млн для остальных регионов, но не более 80% от стоимости передаваемого в залог имущества. В случае использования средств М(С)К для формирования первоначального взноса, размер собственных средств должен составлять не менее 10% от стоимости передаваемого в залог имущества. Банк принимает решение о заключении кредитного договора на основании всей предоставленной информации в соответствии с требованиями к заемщикам. Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001, местонахождение: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46, внесена запись Управлением Федеральной налоговой службы по Костромской области в Единый государственный реестр юридических лиц 01 сентября 2014 года за основным государственным регистрационным номером 1144400000425, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 963 от «05» декабря 2014 года. Сроки действия акции с 01.08.2020 года по 30.09.2020 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08 и (8184) 52-00-00. Застройщик ООО СЗ «Соломбаластрой». ЖК «NEXT» (1 этап). Перевод: «NEXT» (Некст) - «следующий». Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:050515:1459, 29:22:050515:26, 29:22:050515:61 и 29:22:050515:31; земельного участка: №29:28:103090:81. Перевод: «WEKING» (Викинг) - «мы король». Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф
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