В Поморье стали падать зарплаты IT-специалистов

По итогам опроса Службы исследований hh.ru, 80% студенток и выпускниц вузов СЗФО считают сферу ИТ привлекательной для карьеры. В период с апреля по июль 2020 года в регионах Северо-Запада (без Санкт-Петербурга) работодатели из отрасли «ИТ, системная интеграция, интернет» разместили на hh.ru более 2 476 вакансий для соискателей из разных сфер. Более 7% из них приходится на Архангельск.
Если посмотреть на ситуацию в разрезе профессиональной принадлежности кандидатов к профобласти ИТ, интернета и телекоммуникаций, то в июле работодатели открыли в Архангельской области на 18% меньше вакансий, чем годом ранее.
Помимо программистов, разработчиков, тестировщиков, аналитиков, системных администраторов и других представителей сферы ИТ (44% от всех предложений в отрасли ИТ, системной интеграции и интернета в апреле-июле), работодатели Северо-Запада из ИТ-отрасли были заинтересованы в привлечении соискателей из профессиональной области продаж (25%), начинающих специалистов и студентов (20%), административного персонала (18%). Были шансы занять вакантное место в ИТ-компании у кандидатов из сфер маркетинга и PR (9%), консультирования, транспорта, логистики и даже рабочего персонала (по 8%).
Что касается спроса на ИТ-специалистов, то самыми востребованными по итогам прошедших четырех месяцев оказались соискатели в области телекоммуникаций, программисты, разработчики, инженеры. Активно искали ИТ-компании системных администраторов, работников служб поддержки и сетевых технологий, руководителей проектов.
Уровень конкуренции среди ИТ-специалистов в Архангельской области не выходит за границы нормы. Даже с учетом нынешней ситуации, по России в целом на одну активную вакансию претендуют 3-4 соискателя, в регионе – 5.
Размер средних предлагаемых зарплат в сфере ИТ и интернета снизился. В июне работодатели из Архангельской области готовы были предложить соискателям в среднем 45 383 руб., что на 2,3% меньше показателя прошлого года. Однако ИТ-специалисты рассчитывают на большее – 47 875 руб., исходя из зарплатных ожиданий, указанных в резюме.