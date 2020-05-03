Советы кадровиков: Резюме при приеме на работу требуют конкретики

За 5 лет рекрутеры стали спокойнее относиться к манере заполнения резюме и больше ценить конкретику. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у специалистов по подбору персонала, какие слова и фразы из резюме соискателей вызывают у них раздражение. В опросе приняли участие 500 представителей российских компаний их всех округов страны.
Почти каждый второй рекрутер отметил, что в резюме соискателей его ничто не раздражает (49%). «Любые «яркие моменты» в резюме дают подсказку в понимании соискателя как потенциального работника», — комментируют респонденты. О наличии раздражающих фраз рассказал каждый третий специалист по подбору персонала, еще 14% отметили, что негативные эмоции вызывают не отдельные слова, а неверное оформление.
Нужно отметить, что 5 лет назад отдельные фразы и неправильное оформление резюме раздражали более половины рекрутеров (53%).
Топ-10 раздражающих слов в 2020 году возглавила стрессоустойчивость, ее упомянули 18% респондентов, которые признают, что некоторые моменты в резюме вызывают у них негативные эмоции. На втором месте — коммуникабельность (14%), на третьем — легкая обучаемость (7%). Эти же словечки раздражали большинство рекрутеров и 5 лет назад. Пополнили рейтинг раздражающих фраз «активная жизненная позиция», «клиентоориентированность», «амбициозность», «многозадачность» и «нацеленность на результат», а вот фразы «большая зарплата», «презентабельная внешность», «хочу», «ответственность» и «владение офисной техникой» топ-10 покинули.
Претензии рекрутеров к оформлению резюме за 5 лет мало изменились: наибольшее раздражение по-прежнему вызывает неграмотность (47%). Остальные же нарекания касаются в основном отсутствия конкретики, когда соискатели не указывают желаемую зарплату (8%), должность (5%), не заполняют ключевые поля: опыт, адрес, достижения (также 5%), используют шаблонные фразы и аббревиатуры, копируют информацию, не прикрепляют фото (по 3%).