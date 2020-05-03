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Секретарь на ресепшн в Архангельске - девушка за стойкой с аттестатом и соответствующей зарплатой

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, секретарь на ресепшн в Архангельске в среднем получает 27 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 50 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 41 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске  - 30 000 рублей, в Екатеринбурге – 34 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 31 000 рублей, в Челябинске – 29 000 рублей, в Омске – 27 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 26 000 рублей, в Сыктывкаре 29 000 рублей и в Петрозаводске -  28 000 рублей в месяц.

Секретарь на ресепшн – одна из низших ступеней должности, не требующая специального образования. Должность секретаря нужна и во вновь созданной фирме, и уже действующей. Круг его обязанностей формируется руководителем и, обычно, варьируется и зависит от сферы деятельности и размеров фирмы.

 

07 август 07:18 | : Экономика

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